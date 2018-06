Soodne võimalus: loe suvel kohalikke ajalehti ja ajakirju tasuta!

"Kuigi Leheriiuli lahendus on turul olnud vaid mõned kuud, saab kasutajate eelistuse põhjal juba öelda, milliseid ajalehti-ajakirju eelistavad eestlased teenuse vahendusel kõige enam tarbida. Ajalehtede arvestuses oli lugejate esimene valik Eesti Ekspress, millele järgnevad Eesti Päevaleht ja Õhtuleht. Ajakirjade puhul on liidripositsioonil Kroonika ning talle järgnevad Tervis Pluss ja Eesti Naine," märkis Melamed.

Täiendava boonusena saab Leheriiuli tellija enda poolt valitud väljaannete lugemisõigust jagada veel kuni viie pereliikme või sõbraga ning tellitud väljaandeid saab soovi korral kasvõi iga kuu uute lemmikute vastu välja vahetada.

Teenuse teeb paindlikuks ka see, et seda saab tarbida kõikidest seadmetest (tahvlist, mobiilist, arvutist), mistõttu on seda mugav endaga kaasa võtta näiteks suvepuhkusele maale või suvilasse minnes.

Telia Leheriiulis sisalduvate väljaannete ning teenuse kasutusvõimalustega saab täpsemalt tutvuda siit ning infot uute Telia Mobiilse Elu kõnepakettide kohta leiate siit.