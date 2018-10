Ekspress Meedia kasvab mühinal: toome lugejatele värskeid sisuformaate, väljaandeid ja tipptasemel üritusi

2018. aasta suvest koondab Ekspress Meedia enda alla lisaks meie meediamaastiku lipulaevadele - Delfi, Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht, Eesti Päevalehe laupäevaleht LP – ka Eesti suurimat nädalaajakirja Kroonika, Eesti suurimat naisteajakirja Eesti Naine, Eesti suurimat toiduajakirja Oma Maitse, tervise ja liikumisajakirja Tervis Pluss, kodusisustuse- ja aiandusnippide ajakirja Maakodu, Eesti suurimat pereajakirja Pere ja Kodu, moe- ja iluajakirja Anne & Stiil ning ainsat kodumaist venekeelset ajakirja Jana.

Evelin Ilvese kroonika afäär Foto: Heiki Rebane

Ajakirjade lisandumisega tõusis Ekspress Meedia Eesti suurimaks meediamajaks, kasvatades kokku Delfi lugejate hulka 6%.

Enim on kasvanud artikli lugemiste arv Anne & Stiil ning Pere ja Kodu veebides - vastavalt 24% ja 93%.

Tugevat kasvutrendi näitab ka tasuliste artiklite ostmine Delfi keskkonnas tervikuna. Septembris ostsid lugejad Delfist 2,8 korda rohkem artikleid võrreldes eelmise aastaga. Ostjate hulk on kasvanud samas võrdluses 2,2 korda.

Need numbrid näitavad, et inimesed on nõus aina rohkem maksma kvaliteetse ja tugeva ajakirjandusliku sisu eest, mille nimel kõik toimetused igapäevaselt pingutavad.

Tasulise sisu müügi, lahenduste ja haardega on Ekspress Meedia Euroopa tipus.

Delfi hoiab uudistekanalina tugevat liidripositsiooni

2018. aasta juunis Socio uuringukeskuse poolt läbiviidud online lugejauuringu järgi on Delfi eestlastele jätkuvalt populaarseim uudistekanal, mida pidas 40% vastajatest ka oma peamiseks meediaväljaandeks.