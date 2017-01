Delfi TV rakendus nüüd ka Apple TV-s - neli võimalust, mille abil Kelly Sildaru otseülekandeid mugavalt suurelt ekraanilt vaadata

Kes nädalavahetusel Delfi TV vahendusel Kelly Sildaru etteasteid X-Mängudel jälgides ei soovi arvuti-, tahvli- või mobiiliekraani ja veebilehega piirduda, siis Delfi TV on saanud juurde värske rakenduse Apple TV-s, mille abil kogu Delfi videosisu mugavalt "suurelt ekraanilt" vaadata.

Apple TV rakenduses saab vaadata nii Delfi TV otseülekandeid, saateid kui ka uudisklippe sarnaselt juba eelmisel aastal kasutajateni jõudnud Delfi TV rakendustele Starmani STARboxis, hübriidTV-s ja Android TV-s.

"Liikuva pildi pakkumine on Delfi jaoks juba mitu aastat olnud suur prioriteet. Ja seda kahel "rindel" korraga. Ühest küljest pingutame, et tuua Delfi TV vaatajateni eksklusiivseid ülekandeid nagu Kelly Sildaru esinemine X-Mängudel või korvpalliülekanded nii Eestist kui ka rahvusvahelistest sarjadest, samuti uusi põnevaid saateformaate. Teisalt tahame aina enam tulla vaatajatele vastu, et meie saadete ja ülekannete jälgimine oleks võimalikult mugav ja kvaliteetne," ütles Delfi TV juht Eliis Pärna.

Nädalavahetusel USAs Aspenis toimuvalt maailma ekstreemspordi mainekamalt võistluselt X-Mängudelt vahendab Delfi TV eeloleval laupäeval ja pühapäeval kokku üle kaheksa tunni otseülekandeid. Kelly Sildaru teeb avastardi Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 3.15, kui võistleb Big Air hüpetes. Pargisõit, tema põhiala, toimub pühapäeva õhtul kell 19. Vaata ülekannete kava!

Kõik Delfi TV otseülekanded, saated ja uudisvideod leiab ka portaali kodulehelt tv.delfi.ee.

