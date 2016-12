Delfi läbis uuenduskuuri: värskem disain, kiirem laadimine, mugavam kasutada

Tänasest saavad kõik Delfi kasutajad lugeda ja vaadata uuenduskuuri läbinud Eesti suurimat uudisteportaali. "Meie eesmärk oli lihtne - värskendada Delfi disaini ja muuta läbi selle kasutuskogemus veelgi meeldejäävamaks. Aga et leida tasakaal uuenduste ja rutiini vahel, sundis meid oma lugejaid veelgi täpsemalt tundma õppida," lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. "Usume, et tabasime kasutajate ootusi."

Piret Põldoja juhitud Ekspress Meedia teostusüksus ja toimetus töötasid üheskoos välja Delfile uuema ja õhulisema kujunduse. Lisaks paranes kõikides seadmetes laadimiskiirus, laienes ajakirjandusliku sisu jaoks mõeldud ruum ja süsteemsemaks muutus reklaamide näitamine artiklite juures.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul on Delfi uuendamine lõppeva aasta üks olulisemaid projekte.

“Mul on ääretult hea meel, et just enne jõule saame visuaalselt värske käekirjaga Delfi tuua avalikkuse ette. Oleme oluliselt parandanud Delfi kasutusmugavust ja disaini, mis on positiivse kasutuskogemuse ühed peamised eeldused. Me kaasasime Delfi uuendusprotsessi tuhandeid lugejaid, kes andsid reaalajas tagasisidet ja kelle kümnetest ettepanekutest said paljud ideed ka ellu viidud," rääkis Soonvald. "Me oleme lugejatele tänulikud ja koostöö lugejatega on meil igapäevane. Nad löövad kaasa nii sisuloomes kui endale kõige mugavama portaali uuendamises."

Delfi uueneb mõistagi edasi.

“Veebiportaal ei saa mitte kunagi valmis – seda on vaja igapäevaselt uuendada, kohendada ja paremaks muuta. Oleme kursis, millised trendid valitsevad maailma uudismeedia esitamises, aga veel tähtsam on meile lugejate tagasiside ja ootused, et nad saaks iga kord Delfit külastades informatsiooni ja emotsiooni, mis sunnib neid üha uuesti naasma," kinnitas Soonvald. "Järgmisena võtame ette suure Delfi üha kasvavad võsukused nagu Publik, Forte, Delfi Sport jne."

Delfi on Eesti suurim uudisteportaal, mida loeb igakuiselt 592 000 inimest Gemius audience viimastel andmetel.

Uus Delfi 2016 Delfi / Ekspress Meedia

