Delfi kasvab 1. juunist seitsme tuntud ajakirja võrra suuremaks

Ajakirjade liitumise tulemusena toimuvad muudatused ka Delfi ajakirjanduslikus struktuuripuus. Ajakirjade Eesti Naine, Anne&Stiil, Pere ja Kodu ning Kroonika veebid asuvad alates 1. juunist Delfi keskkonnas, lisaks luuakse ajakirjale Tervis Pluss oma veebikülg, ajakirja Jana sisu jääb sarnaselt praegusega ilmuma venekeelses Delfis.

Liitumise käigus vaadati üle ja analüüsiti kõiki seniseid Delfi ja Ajakirjade Kirjastuse veebikeskkondi. Suurimaks muudatuseks on Eesti suurima meelelahutusportaali Publik ja ajakirja Kroonika ühinemine. Edaspidi on ka portaali nimeks Kroonika. Peatoimetajana jätkab Krista Lensin, tema asetäitja veebis on Merje Merdik.

Teemaveeb maitsed.ee liidetakse ajakirjaga Oma Maitse ning uue teemaveebi nimeks jääb Oma Maitse. Loomulikult jätkab sama nimega ka ajakiri, peatoimetajana jätkab Siiri Kirikal.

Sarnased liitmised on kavas ka mujal: catwalk.ee ja stiil.ee liituvad ajakirjaga Anne&Stiil, mis saab ka uue ühendatud veebikodu aadressiks. Loomulikult jätkab sama nimega ka ajakiri, mille peatoimetaja on Mari-Liis Helvik.

Ühinevad ka teemaveeb Pere ja Laps ning ajakiri Pere ja Kodu, edaspidi on veebi- ja ajakirjaväljund Pere ja kodu. Peatoimetajaks saab Kerttu Jänese.

"Otsustasime teha just sellised muudatused, kuna nende portaalide ja ajakirjade lugejate kattuvus on väga suur ning meil oli viimane aeg kitsendada oma kasvavat brändi-rohkust. Meediamaastikul on pilt lugeja jaoks niigi kirju, seega ei ole mõistlik seda kõike segasemaks muuta. Liitmiste tulemusena saame ka oma toimetusi tugevdada, mis tähendab meie lugejatele ja vaatajatele veelgi kvaliteetsemat ning mitmekesiseimat sisu," põhjendas Soonvald.

Senised Publiku ning teemaveebide Pere ja Laps, Catwalk, Maitsed ja stiil.ee lugejad ja austajad ei pea pettuma - uutes veebides saab olema vähemalt sama kvaliteetne ja põnev sisu. Samuti jäävad huvilistele alles ka varasemalt neis portaalides ilmunud artiklid.

Eesti Naise peatoimetajaks saab Heidit Kaio, ühtlasi jätkab ta ka Tervis Plussi juhina. Aita Kivi hakkab vedama neli korda aastas ilmuvat Elu Lood väljaannet.

Ekspress Meedia teatas veebruaris, et sõlmitud tehingu kohaselt võtab Ekspress Grupi tütarettevõte Ekspress Meedia üle kirjastusele kuuluvate kuukirjade Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Jana ning nädalakirja Kroonika väljaandmise. AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse ASiga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus.