USA ja Venemaa presidentide esimene ametlik tippkohtumine on hoo sisse saanud. Mehed saabusid äsja Soome presidendi residentsi ja kohtusid meedia esindajatega, kellele nad kinnitasid, et on asutud suhteid parandama. Seejärel suundusid nad üks-ühele kohtumisele tõlkide juuresolekul.