VIDEO | Siim Kallas: Trumpi jaoks on Euroopa liiga keeruline

Mõni nädal tagasi ütles Siim Kallas arvamusartiklis, et on hakanud nägema Donald Trumpi otsuste suurt loogikat.

Siim Kallas tõdeb, et kuigi Donald Trumpi puhul on tegu enneolematu nähtusega poliitmaastikul, siis Trumpi kasuks räägib tema intuitsioon ja oskus olukorda tajuda. "Seda sa ei tuleta küsitlustest, vaid see kuues meel peab olemas olema," tõdeb Kallas.

Pikalt Trumpi tegevusi jälginud mees selgitab, milline USA praegune president tema hinnangul on ja kuidas mõista tema kohati veidrat käitumist.