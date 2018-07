Venemaa ja Ameerika Ühendriikide juhte teravalt jälginud poliitik Siim Kallas ja ajaloolane ning politoloog Andres Kasekamp uurivad, mis võiks olla Helsingis aset leidva tippkohtumise sisu. Kas on võimalik, et üks osapool on võitnud juba enne kohtumist?