VAATA UUESTI | Mida räägiti Trumpi ja Putini kohtumise otsesaates ja mida ütlesid riigipead pressikonverentsil?

Tänast Venemaa ja USA riigipeade kohtumist Helsingis kajastas ka Delfi TV.

Delfi ja Eesti Päevalehe reporter Karoliina Vasli ja fotograaf Andres Putting kajastasid vaatajatele muljeid Helsingist vahetult enne ja pärast kahe suurriigi presidendi esmakordset ametlikku kahepoolset kohtumist, lastes piiluda ka telgitagustesse.

Delfi TV stuudios kommenteerisid Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist kaks endist välisministrit: Marina Kaljurand ja Urmas Paet.

Kaljurand leidis, et kuna omavahel kohtuvad kaks võimukat meest, kes sellest ka oma teadlike hilinemistega sellest nii teineteisele kui ka ülejäänud maailmale märku andsid, on see erakordne, et riigipead soovivad kohtuda nelja silma all. "See, et kaks riigipead, kes ei ole sõbrad või head kolleegid, kohtuvad kahekesi, ametniketa ja tõsiasi, et keegi ei tea, millest nad räägivad, sest päevakava ei ole ning nende kohtumine kestab vähemalt poolteist tundi, on enneolematu," ütles Kaljurand veel enne kahe riigipea kohtumise lõppemist.

Mida aga presidentide omavahelisest kohtumisest oodata? "Mina tahaksin, et kõlama jääks läänelikud väärtused; et räägitaks ka Ukrainast ja Krimmist," ütles Kaljurand lootusrikkalt.