Trump taganes presidendivalimistesse sekkumise kohta öeldust ja kinnitas, et usub USA luureameteid

USA president Donald Trump avaldas täna toetust USA luureametitele ja kinnitas, et ta väljendas ennast Helsingis toimunud pressikonverentsil valesti, kui ütles, et ei usu, et Venemaa võis sekkuda USA presidendivalimistesse.

Trump sattus demokraatide ja vabariiklaste kriitikatulva alla oma sõnade eest Helsingis toimunud pressikonverentsil Vladimir Putiniga, kus ta kahtles USA luureametite järeldustes, et Venemaa sekkus USA 2016. aasta presidendivalimistesse, vahendab Bloomberg.

"Minu inimesed ja mõned teised tulid minu juurde ja ütlesid, et nad arvavad, et see oli Venemaa," ütles Trump Putini kõrval seistes. "Mul on siin president Putin, kes ütles just, et see polnud Venemaa. Ma ütlen, et ma ei näe ühtegi põhjust, miks see peaks olema."

Täna teatas Trump Valges Majas ajakirjanikele, et ta väljendas end eile valesti ja ta aktsepteerib USA luureametite järeldusi, et Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse.

Trump ütles, et ta tahtis öelda, et ta ei näe ühtegi põhjust, miks see ei peaks olema Venemaa.

Trump selgitas, et ta ta luges pressikonverentsi ümberkirjutist ja vaatas üle videoklipi enda vastusest, misjärel ta mõistis, et ta peab seda selgitama.

USA riigipea sõnas siiski, et ta küll aktsepteerib luureametite järeldusi, et Venemaa sekkumine USA presidendivalimistesse leidis aset, kuid valimistesse võis sekkuda ka keegi teine.

Trump märkis, et tippkohtumine Putiniga oli "kõige edukam visiit" kogu tema Euroopa reisi jooksul.