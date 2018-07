Helsingi linnapea: kui Trumpi ja Putini kohtumine läbi kukub, ärge selles soomlasi süüdistage

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori toonitab, et tema ja ta kolleegid linnavalitsusest on kõigest võõrustaja rollis ega taha hakata poliitiliselt sekkuma sellesse, mida Donald Trump ja Vladimir Putin omavahel arutavad.

Pressikeskuses ajakirjanikega kohtudes märkis Vapaavuori: "Kui kohtumine läbi kukub, ärge selles meid süüdistage. Ma pakume lihtsalt parimaid võimalusi kohtumiseks." Varasemalt on ta meedias öelnud sedagi, et soomlastele ei meeldi mõlemad riigipead. "Aga on parem, kui nad kuskil ikkagi kohtuvad, oleme uhked, et saame neid võõrustada."

Vapaavuori märkis nüüd, et kokku on täna ja homme linnas 16 meeleavaldust. Neid suurim, kuhu oodatakse tuhandeid inimesi, algab juba 13 paiku kesklinnas. "Ma ei muretse nende pärast. Muretseksin hoopis, kui poleks ühtegi meeleavaldust. Oleme siiski demokraatlik maa ja rahumeelseid meeleavaldusi on siin ikka. Ka meie politseijõud on selleks valmis." Ta lisas, et kui võõrustajaks oleks mõni teine linn, oleks olukord ilmselt sama ehk meelavaldusi palju.

Trump saabub Helsingisse täna õhtul, Putin ilmselt homme hommikul. Täna õhtul läheb ta vaatama jalgpalli MM-i finaalmängu, mis toimub Moskvas.