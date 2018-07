DELFI VIDEO | Trump ja Putin silmast silma: "Venemaaga läbi saamine on hea, mitte halb asi"

USA ja Venemaa presidentide esimene ametlik tippkohtumine on hoo sisse saanud. Mehed saabusid äsja Soome presidendi residentsi ja kohtusid meedia esindajatega, kellele nad kinnitasid, et on asutud suhteid parandama. Seejärel suundusid nad üks-ühele kohtumisele tõlkide juuresolekul.

Täna toimub Soome pealinnas Helsingis Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumine. USA president Trump saabus Helsingisse Suurbritanniast eile õhtul kella 21 paiku. Venemaa president Putin jõudis Helsingisse täna pärastlõunal.

Eile õhtul jälgis ta Moskvas jalgpalli MM-i finaalmängu. Tippkohtumise eel on palju küsimärke selle kohta, mis on päevakorras ja milliste avaldustega pärast esinetakse. Täpset päevakaja ajakirjanikel veel ei ole, info on lubatud edastada esimesel võimalusel. Helsingi aga on kõrgeteks külalisteks valmis: turvalisusreeglid on tavapärasega võrreldes tunduvalt karmimad. Kohale oodatakse ka umbes 2000 ajakirjanikku