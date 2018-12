VIDEO | Tahate näha, millisest ruumist ja kuidas juhitakse kogu Eesti liiklust?

Spetsiaalse tarkvara abil kogutakse infot üle kogu Eesti teedele paigaldatud seireseadmetelt nagu teeilmajaamad, kaamerad, liiklusloendusseadmed jne. Seireseadmetelt edastatud andmete alusel, näiteks olulise ilmamuutuse korral, muudetakse suurimat lubatud sõidukiirust ja/või hoiatatake liiklejaid muutuva teabega märkide kaudu.

Andmeid kogutakse tee- ja õhutemperatuuri, niiskuse, tuulekiiruse, nähtavuse, sademete liigi, teekatte seisundi, liiklussageduse, liikluskiiruse ja teiste parameetrite kohta. Mitmeid funktsioone alles katsetatakse ja arendatakse, kuid vähemalt esialgsel tasemel saab keskus teedelt kätte ka informatsiooni soola koguse ehk libedusetõrje tegemise kohta ning isegi jää- või veekihi paksuse.

Igal juhul annab juba tänagi liiklusjuhtimiskeskuses avanev pilt lootust, et lähitulevik on meil põnev vähemalt selles osas, mis puudutab teedelt info kogumist ja kasuliku informatsiooni edastamist liiklejatele.

Muutuvad liiklusmärgid ise esialgu automaatselt liiklejatele kuvatavat infot ei muuda ning neid on täna veel ka vähe. Erandiks on Rahula tagasipööre, kuhu on rajatud tagasipööret sooritava sõiduki hoiatussüsteem. Kui mõni sõiduk tuleb Tallinna poolt ja läheb vasakpoolsele rajale tagasipööret sooritama, tuvastatakse sõiduk andurite abil ja Pärnu poolt vastassuunas tulijatel langeb automaatselt muutuvate märkide abil maksimaalne lubatud sõidukiirus.

Kuid juba lähiajal on lisandumas mitmeid teelõike, kuhu paigaldatakse ka muutuvad liiklusmärgid. Edaspidi on võimalik n-ö reaalajas infot saada näiteks Tallinna Ringteel ja Tartu maantee uuel teelõigul.

Muutuva teabega ehk elektrooniline liiklusmärk erineb tavalisest liiklusmärgist mitmeti. Kui tavaline liiklusmärk on valmistatud plekist ning kaetud valgust peegeldava kilega, siis muutuva teabega märgid on reeglina valgust kiirgavad, põhinedes leed-tehnoloogial.



Vastupidiselt tavalistele liiklusmärkidele on muutuva teabega märgi kujutis valge ning taust must, mis tagab valgust kiirgavate liiklusmärkide parema loetavuse.



Muutuva teabega märke on vaja eelkõige selleks, et kiiremini reageerida muutunud ilmaoludele, liiklusummikutele, õnnetustele jne. Nende kaudu saab praegu kõige kiiremini edasta operatiivset infot teel liiklejatele, et aidata sõidukijuhtidel teha otsuseid.



Samuti tõstavad muutuva teabega liiklusmärgid ohutust. Näiteks saab kiiruseid sügisel ja talvel musta jää korral kiirelt alandada. Kui aga teeolud on head, saab kiiruseid ka suurendada.