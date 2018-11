VIDEO | Lihtsad nipid, kuidas auto ise talvekorda seada

Jagame nippe, kuidas oma auto lihtsate vahenditega ja kiiresti ise talvekorda seada. Vaja läheb puhtaks pestud autot ja natuke abivahendeid, mida saab osta igast korralikust autotarvikute poest.

Kinni jäätunud uksed, lukud ja udused klaasid on vaid mõni näide ebamugavustest, mis kaasnevad autosõiduga niipea kui termomeeter nulli ja allapoole kukub. Hea uudis on see, et enamikel juhtudel on need probleemid ennetatavad või vähemalt leevendatavad. Veelgi parem uudis on see, et vajalikke liigutusi saab ka ise teha.

Muidugi võib minna autoteenindusse ja lasta seal auto talveks ette valmistada. Võib ka üldse mitte midagi teha, aga siis ei ole suurte külmadega ukse käepidet katki rebides kedagi peale iseenda süüdistada.

Lukkude ja tihendite määrimine ei tohiks küll kellelgi üle jõu käia. Silikooni saab nii spreipudelis kui ka pulgana. Kui selle ainega kõik ukseavas olevad kummitihendid üle töödelda ja aeg-ajalt talvel protseduuri korrata, siis ei külmu uks nii lihtsasti tihendite külge.

Lukusula ei ole parim asi, mida lukkudesse lasta - see on ikka hädapärast sulatamiseks. Parem on aga ennetada ja kasutada lukumääret. Spetsiaalne lukuhooldussprei on parim, aga asja ajab ära ka kõigeks sobiv WD40 õli.

Aku klemmide kallal toimetamine on enamasti lihtne ja isegi lõbus tegevus. Akuklemmimääre parandab kontakti aku klemmide ja autopoolsete juhtmete vahel ning kaitseb korrosiooni eest. Oksiid teadupoolest elektrit ei juhi ja kui klemmid on hoolitsemata, oksüdeeruvad nad varem või hiljem.

Kui pole kontakti, ei liigu elekter piisavalt hästi kummaski suunas ja aku võib jääda alalaetuks. Tõsi, ainult head kontakti andvatest klemmidest on vähe kasu kui sõidetakse ainult lühikesi otsi ja on palju külmkäivitusi.

Kaubanduses on müügil erinevaid niiskusekogujaid. Parim igas mõttes on niiskust imav kotike, mis on autos märkamatu, ei võta ruumi ja on lihtne kasutada.

Paned sellise niiskusekoguja näiteks esiistme alla ning võtad kord nädalas tuppa kaasa, et kogunenud niiskus tubase soojusallika peal ära kuivatada. Tulemuseks on vähem niiskust kabiinis ja vähem udu autoklaaside siseküljel.

Soovitame kord aastas vahetada ka kojamehi ning vahetuse ajastada just sügisesse, sest siis on tingimused palju nõudlikumad ja pori palju. Vanad kojamehed ei pühi korralikult ja pigem kriibivad klaasi kogunenud mudapritsmeid edasi-tagasi nühkides. Kriibitud klaasiga sõita on ohtlik, eriti talvel, kui päike on madalal ja nähtavus niigi halb.

Ja lõpetuseks viska pilk peale autos olevale varustusele. Kui sõit viib linnast välja, paki autosse puksiirköis ja väike labidas - lumehangest välja saamiseks hädavajalikud asjad.

Kui helkurvestid on vahepeal autost kaduma läinud, siis organiseeri need autosse tagasi. Vesti kasutamine pimedal ajal auto ümber toimetades ei peaks ühelegi täiskasvanule olema piinlik vaid elementaarne harjumus. Mõtle kasvõi sellele, kuidas “nähtamatud” inimesed ennast roolis olles häirivad - ära ole siis ise selline!

Ja loomulikult kaabits-hari! Enne sõidu alustamist tuleb auto alati korralikult lumest ja jääst puhtaks teha.

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.