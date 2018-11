VIDEO | Kuidas valmistada auto talveks ette? Läheme selleks autoteenindusse

Esindustes on olemas ka autoaku tervise kontrollimise tehnika ning võimalus aku vahetada enne, kui viimane elektron suurte külmadega jalga laseb.

Kontrollitult muretu sõitmine

Korrapäraselt margiesinduses hooldatud sõidukiga võib praktiliselt alati sõita hooldusest hoolduseni.

Kuid keegi peaksid mõtlema, kas auto hooldamise pealt säästmine on ikka pikas plaanis sääst, siis võiks mõelda kui suur on kahju, kui auto näiteks 20 miinuskraadi pealt teele jääb või korrodeerunud pidurid ei rakendu vajalikul hetkel.

Siit soovitus: kui te ise ei oska, ei taha, ei saa oma autot talvekorda seada, astuge läbi mõne volitatud autoteenindaja juurest.

Ainult nii võib olla kindel, et neil on olemas kõik vajalikud tootjapoolsed juhised ning automargispetsiifilised seadmed korraliku diagnostika tegemiseks või tarkvara uuendamiseks. Tänapäeva autod on nii elektroonikat täis, et “e”-poole hooldus on kohati sama tähtis kui õlivahetus.

