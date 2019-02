VIDEO | Eksperiment: kumb on parem, kas autonavi või mobiilirakendus?

Kumb on parem - kas autosse statsionaarselt paigaldatud navigatsioonisüsteem või mobiilne teejuht? Minieksperimendi viis läbi autoentusiast Erkki Ots, kes pani võidu sihtkohta sõitma Tom-Tom põhise autonavi ja kõigile tuntud kogukonnaäpi Waze.

Sõit läbi Tallinna linna näitab, et reaalaja informatsiooni ära kasutav Waze on näiteks saabumisaja arvestamisel täpsem, lisaks näitab see reaalajas hoiatusi teel olevate ohtude ja ummikute kohta. Ka teel liikuvad hooldusmasinad on tänu koostööle Maanteeametiga kenasti nähtaval. Ent ka eksperimendis kasutatud Tom-Tom-põhine autonavi tegi oma tööd korralikult.

Eksperiment - rakendus on täpsem

Nagu öeldud, läbi viidud lühikese eksperimendi puhul hindas Waze saabumisaega täpsemalt, autos olev navisüsteem oli minuti jagu tegelikkusest optimistlikum. Pikemaajaline kasutajakogemus näitab, et mida pikem on ees ootav teekond, seda suuremad on käärid Waze'i ja pisut paindumatute autonavide vahel.

Erkki Ots tõdeb, et tihtipeale on lühikeste teekondade puhul auto enda navigatsioonisüsteem liiga optimistlik, pikkade sõitude puhul pessimistlik. Aga süsteem korrigeerib eeldatavat saabumisaega jooksvalt. Eksperimendis mõjutas saabumisaega väike ummik, mille kohta auto enda navi seekord infot ei andnud, suured ummikud kajastuvad aga ka seal.

Oma peaga mõtlemine on kasuks

Erkki Ots valmistub ka lühemateks sõitudeks põhjalikult, lisaks juba nimetatud autonavile ja mobiilirakendusele on tal auto kindalaekas kaasas ka vanamoodsana tunduv paberkaart.

Ots ütleb, et ei autode endi navigatsioonisüsteeme ega mobiilirakendusi tohi usaldada pimesi. Neisse tuleb suhtuda, kui täiendavasse abivahendisse ning peamise teekonna planeerimise peab ikkagi tegema juht. Soovitavalt enne sõidu alustamist näiteks tarktee.ee portaalis.

Rakendused ja navigatsioonisüsteemid toimivad teatud algoritmide pinnalt, mis ei tunne ja ei saagi tunda täpseid teeolusid.

Süsteem võib näiteks lähtuda sellest, et tegemist on konkreetse kategooria teega ja kui sealtkaudu lubatud suurimat sõidukiirust arvesse võttes pääseb kiiremini, siis ta juhi sinna ka suunab.

Päriselus võib see olla aga mõne kortermaja hoovi kaudu, väga auklikku teed pidi või on tee sootuks autole läbimatu. See häda on muuseas küljes ka Waze rakendusel.

