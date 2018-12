Talverehvide juures tuleb jälgida, et soovitatav rehvimustri sügavus on vähemalt 4–5 mm. Seaduse järgi peab rehvimustri sügavus olema 3 mm. Talvel, mil halva nähtavusega ja pimedat aega on pikalt, saab erakordselt oluliseks ka autotulede korrasolek.

Tulede ning rehvide korrasolekut kontrollivad Rakvere Ametikooli, Valgamaa Kutseõppekeskuse, Kuressaare Ametikooli, Kehtna Kutsehariduskeskuse, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli, Viljandi Kutseõppekeskuse, Järvamaa Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kutsehariduskeskuse õpilased.

Talverehvide kasutamine on lubatud 15. oktoobrist kuni 31. märtsini ning kohustuslik 1. detsembrist kuni 1. märtsini. Sõidukijuht peab olema teeolude osas tähelepanelik ning sellele vastavalt valima õige sõidukiiruse ja -stiili.