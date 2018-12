TARK TEE | Sõiduplaneerimine pole iial olnud nii lihtne: eestlaste loodud rakendus näitab kätte parima, ohutuma ja kiirema marsruudi

Tark Tee portaal on hoolikale teekonna planeerijale tuttav juba mõni aasta ent telefonis on selle kasutamine olnud suhteliselt vaevarikas. Uus versioon toob kaasa senisest selgema ja rohkemate valikutega kasutajavaate ning töötab enam-vähem mõnusalt ka nuhvlis. Rakendust tasapisi täiendatakse, osa funktsioonide kohta tuleb nuhvlis teade, et need avatakse mõne aja pärast. Ent algusest peale.

Uuendus just õigel ajal!

Tark Tee portaaliuuendus tuleb just täpselt õigel ajal - teeolud on muutunud talviseks ning päris hea on enne teele asumist teada, mis sind näiteks Tartu-Tallinn suunal või Läti piirile sõites ees on ootamas. Olgu etteruttavalt öeldud, et me soovitame jätkuvalt kasutada tarktee.ee-d arvutis. Suurel ekraanil paistavad pisikesed märkused kenasti silma ning on oluliselt mugavam oma sõiduplaani teha.

Põhimõtteliselt piisab Tark Tee rakendusest, et teada saada, mis ilm väljas on, mis toimub teel (must jää, tugev sadu, lumi), kus on käimas teetööd (jah, neid tehakse aastaringselt!), kus ja kes täpsemalt teid hooldab.

Jalgratta- ja kõnniteed

Täiesti uus asi aga kaardil on aga kaardikiht "jalgratta- ja kõnniteed". Teed linnukese vasakul menüüs vastava alajaotuse ette, trükid ülal otsingusse näiteks Tallinn ja saad vastuseks... "Lagedi-Jüri kergliiklustee".