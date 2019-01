Talvesõidu ABC: kuidas autot õigesti lumest puhastada?

Kuigi lume lükkamine autolt tundub lihtsa tegevusena, on mõned nüansid, mida peaks teadma, et tagada iseenda ja kaasliiklejate turvalisus. Jagame alljärgnevalt nippe, kuidas auto lumest kiirelt, aga põhjalikult puhastada.

Minimaalselt läheb vaja lumeharja, - kaabitsat ja kindaid. Lumehari võiks olla pikema varrega, et ulataks lund lükkama ka auto katuselt.

Kui auto on seisnud lageda taeva all ja on kaetud lume ja jääga, toimi nii:

Puhasta labidaga auto ümbrus ning harjaga juhiukse kohale jääv katuseserv ja ukse välimine piirjoon, et lumi ust avades istmele ei pudeneks.

Sisene autosse, aga ära klopi jalgu puhtaks vastu küljekarpi vaid jalgu omavahel kokku lüües; kontrolli enne süüte sisse keeramist, et kojamehed ei oleks eelmisest kasutusest tööasendisse jäänud; käivita sõiduk ja lükka sisse esi- ja tagaklaasi ning küljepeeglite soojendus.

Välju uuesti autost, sulge uks korralikult, tõsta kojamehed lumest välja püstisesse asendisse. Alustades ülevalt ja liikudes alla suunas, lükka harjaga lumi kogu sõidukilt maha. Katus kõige kõrgema osana on mõistlik puhastada esimesena. Sealt tuleks lumi lükata kaarjate liigutustega maha külje suunas. Kui hästi ei ulatu, siis lükka lumi auto tagumise otsa suunas. Kui lund on väga palju, võib katusel olevale lumemütsile läheneda auto tagumise otsa poolt, lumemütsist justkui väikesi tükke hammustades.

Puhasta auto küljed ja tagaaken, siis lükka ette suunas puhtaks kapott ning esimene iluvõre. Sealt puhastamata jäänud lumi tuiskab sõidust tekkiva tuulega esiklaasile ja külmub sinna, lumega blokeeritud iluvõre võib häirida mootori jahutust.

Alles nüüd asu tuuleklaasi kallale, sest ilmselt on see jõudnud eelnevateks tegevusteks kulunud minutitega juba natukene sulada: lükka kõigepealt lumi harjaga hoolikalt maha auto külje suunas, et mitte suruda lund kokku tuuleklaasi all servas asuvasse vee äravoolukanalisse.

Tuuleklaasi all olevale äravoolule pööra palju tähelepanu - proovi see võimalikult puhtaks saada ja viska iga kord auto juurde tulles sinna pilk peale, kõrvalda kogunenud jää ja lumi. Puhas veeäravool aitab kaasa sellele, et värske õhk pääseb autosse ja vihma- või lumesulavesi pääseb muretult ära voolama, mitte ei kogune kuhugi, kust võib sattuda näiteks sõitjateruumi.

Kui aken on ikka jääs, võta jääkaabits ja puhasta kogu aknaala korralikult. Jääkaabits peab olema sirge servaga, sest krobeline serv kriibib klaasi. Kui jääkaabitsat ei ole käepärast, ajab asja ära ka pangakaart, parkimiskell või CD-plaadi ümbris - erinevad sirge servaga vidinad. Jääst puhastamine on oluline nähtavuse tagamiseks, kuid toimib ka säästunipina: klaasil olev jää rikub kojamehi!

Vajadusel käi kaabitsaga üle ka esimesed ja tagumised küljeaknad ja tagaaken. Kaabitsaga auto värvitud osa kallale minek ei ole hea mõte - kaabits on tugevam kui värv ja lakk ning kriibib auto koledasti ära.

Mudi kinnastatud käega kojameeste kummiosa - nii irdub sealt jää, mis kojameeste liigendiosal liikuda ei lase. Esiklaas on kumer ja kui kojamees pole elastne, siis ei jälgi kumm klaasi kontuuri ega pühi midagi. Ühtlasi veendu, et kojameeste “harjad” on terved, kulunud kojamehed vaheta esimesel võimalusel uute vastu, sest kulunud hari ei puhasta ja kriibib klaasi.

Puhasta veel eraldi esi-ja tagatuled ning registreerimismärk - lumise registreerimismärgi eest võib politsei trahvi teha. Viska pilk peale ja vajadusel puhasta näiteks sõrmega või mikrofiiberlapiga erinevad kaamerasilmad ja parkimisandurid, kui need auto varustuses on. Ka aknapesuvedeliku düüsid ning tagumise põrkeraua ülemise serva võiks eraldi üle vaadata - jää ja lumi ei peaks seal olema.

Kuna ümber auto tiirutamist on niikuinii omajagu, siis ühtlasi vaata, et autol miski ei ripuks seal kus ei pea, et kõik auto valgusallikad - gabariittuled, lähituled, kaugtuled, parktuled, numbrituled, suunatuled - põleksid nii nagu peab.

Tükki ei võta küljest kui samal ajal visuaalselt ka auto rehvidele pilk peale heita - kui mõni tundub natuke toss, kontrolli rehvirõhkusid!

NB! Kui auto käivitad ja lund lükkama asud, siis ära unusta lülitada parktuledele, eriti kui sõiduk seisab kusagil liikluse lähedal või ninaga liikluse suunas ning eriti pimeda ajal.

Loomulikult ei tohi unustada parktulesid enne liikuma hakkamist päevasõidu- või lähituledele ümber lülitada

LOE LISAKS:

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.