TALV ON TULEKUL | Milliste rehvidega sõidad Sina täna Eesti liikluses?

Nagu igal aastal nii ka seekord tuli talv meile ootamatult. Hakkas tuiskama ja temperatuur langes selliselt, et paljudes kohtades oli nädalavahetusel teedel jää. Kui paljud jõudsid enne nädalavahetust aga rehvid autodel vahetada ja milliseid rehve üldse talviseks sõiduks eelistatakse?

Lamellrehvide ja naatrehivde vahel valimise dilemma on juba aastaid kütnud kirgi, kõik on aga kinni selles, kus sõita ja kuidas sõita. Iga kumm on millekski hea. Uurimegi nüüd ka Delfi lugejatelt, mis on nende eelistused talviste autorehvide osas?