Rehvi kasutusiga võiks olla maksimaalselt kuus aastat

Soome Rehviliit on seisukohal, et õigete hoiutingimustega säilitab uus, kasutamata autorehv oma omadused ehk pidamisvõime kuni viis aastat. Rehve tuleb säilitada puhtas, kuivas ja jahedas ruumis, kus päikesevalgus neile peale ei paista.

Ekspertide sõnul ei tohiks mistahes rehvi vanus alates tootmisest ületada kümmet aastat. Nii vanad rehvid ei oma enam pidamist libedal ega ole turvalised, isegi kui mustrisügavust veel joonlaua järgi piisab.

Need on soovitused, mitte käsud, sest ühtset retsepti rehvide parim enne või kõlblik kuni aegade leidmiseks ei ole - rehvide kulumine ja vananemine sõltub liiga paljudest erinevatest teguritest. Üksmeel valitseb siiski selles, et rehvid kaotavad nii vananedes kui ka kuludes omadusi.

Rahvusvaheline tava loeb rehvi soovituslikuks maksimaalseks kasutuseaks 6 aastat, kuid reaalsus on see, et rehvide eluiga lõpeb Eesti oludes juba palju varem. Ja see ei tähenda üksnes mustri lõpuni kulumist.

Korduvalt on rehvitestidesse kaasatud ka kasutatud rehve. Mõned vanad ja kasutatud rehvid on testijaid üllatanud, kuid üldiselt öeldakse, et üsna lõpuni kulunud (aga veel legaalsed) talverehvid käituvad nagu suverehvid või isegi kehvemini

Põhjuseid ei pea kaugelt otsima: kasutusel kuluvad naastud - need muutuvad ümaramaks. Samamoodi kuluvad ümaramaks ka lamellid, mille pidamine tuleb muuhulgas lamelli serva teravusest.

Eesti oludes peaks talverehve vahetama üle paari hooaja. Seda nii juhi, sõitjate, kaasliiklejate kui ka auto tervise huvides.

