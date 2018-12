NIPIVIDEO | Oh kuusepuu, oh kuusepuu, kuis saan sind oma tuppa?

Lähipäevil alustavad tuhanded kuused teekonda pühadeootel kodudesse. Kuusepuu mõõtmed, kuju ning torkimisvõime teeb selle sõidutamisest logistilise väljakutse ning hooletus maksab valusalt kätte. Anname nõu, kuidas jõulupuu turvaliselt koju toimetada.

Kõige tähtsam on meeles pidada, et kuusk tuleb pakkida “möödakarva”, paigutada see nii, et autojuhi vaateväli on igas suunas vaba ning kinnitada korralikult, et mitte ohustada ennast ja kaasliiklejaid.

Kuigi jõulupuu transport tundub nii elementaarne, on sedagi võimalik sooritada valesti ja ohtlikult. Kui auto saab kriibitud või puu ei püsi vale kinnituse tõttu auto katusel, läheb kindlasti tuju ära. Tagatipuks võib politseilt trahvi saada, kui okkaline kaaslane nähtavust piirab või on ohuks kaasliiklejatele.

Koorem tuleb alati kinnitada

Kõikide koormatega on asi ühtemoodi - vedamiseks peab olema sobiv transpordivahend ning koorem tuleb alati korralikult kinnitada.

Kui juht kasvõi korra järsemalt pidurdab, lendavad pisimadki asjad autos ringi uskumatu hooga ja teevad haiget kõigile, kes juhtuvad nende trajektooril olema. Tõsisema õnnetuse korral on hoog ja vigastused suuremad - “kuusk peas” - jõuluõhtul EMOsse jõuda väärib Darwini auhinda.

Kuuse kinnitamine katusele

Kuusk on kerge, aga suurte mõõtmetega, eriti kui see võrku kompaktseks kokku pakitud ei ole. Ka on selle õhutakistus suur, isegi linnakiirusel paneb tuul puu jõuliselt vänderdama. Seega tuleb kuuske katusele kinnitades olla eriti täpne.

Parim on kuuse transportimiseks kasutada katuseraame: esiteks hoiavad need puu auto katusest kõrgemal, et värv ei saaks kriimustatud, teiseks saab puu korralikult risti nööridega või koormarihmaga kinnitada.

Õige taktika on kuuse ja katuseraami talade ristumiskohta nööri kerida X-tähe kujuliselt nii et nii kuusk kui ka katuseraami tala jäävad moodustuva X-tähe sisse. Üks pereisa jagas meiega kuuse transportimiseks välja töötatud voodilina meetodit, mida ta igal aastal praktiseerib. Isegi voodilina on üks ja seesama!

Kuusk pannakse katusele, voodilina peale ning selle servad tõmmatakse läbi ukse autosse sisse, kus reisijad seda kinni hoiavad.

Mitte iga lihtne lahendus ei ole geniaalne - antud lahendus töötab, aga mitte kriisiolukorras. Kuigi näiliselt on kuusk kinnitatud, ei jaksa mitte üks inimsõrm või uksetihend hoida kupatust kinni siis kui see tuule alla võtab.

Kuuse transportimine autokabiinis

Paljudel on kiusatus kuusk auto kabiini ära mahutada, sest katusele paigutamine on tüütu ja nõuab lisaliigutusi: “Väga hästi välja ei näe, aga küll saab hakkama.”

Nii näeb linnapildis sõitmas väikeautosid, millel aknad on täis rohelust ja kust valgus läbi ei paista.

Ristmikul vajutab juht parema käega kuuse oksad alla, et paremale näha. Kui saab. Palju manöövreid tehakse, lootes heale õnnele, et auto pimenurgas või külje all ei toimu midagi, mis nõuaks kiiret reageerimist.

Keskklassi linnamaastur Hyundai Santa Fe, millega meie oma kuuske transportisime, võimaldab kabiinis sees seaduse, turvalisuse ja mugavusega vastuollu minemata vedada isegi kahe ja poolemeetrist kuuske - ruumi on palju ja paigutamisviise erinevaid. Ent siingi on omad nipid.

Mahutamise nipid muutuvad oluliseks väiksemates autodes, kus üks variant oleks ka tagaluuk lahti jätta, kuid siis peab meeles pidama kinnitamist - et ei kuusk ega muud autos olevad asjad näiteks kiirendusel välja ei lendaks.

Tähtis on seegi, et kui koorem ulatub autost välja rohkem kui pool meetrit, tuleb see märgistada - näiteks helkurvestiga, kui spetsiaalset märgistust käepärast ei ole.

“Võrgutamata” kuuse transport

Võrku pakkimata kuuse transport on tülikam, kuid metoodika on sama mis “võrgutatud” puuga. Nii katusele kui autosse pakkides tuleb arvestada lihtsalt sellega, et kuuse liigutamine toimuks möödakarva ehk siis alt üles suunas. Nagu teeks talle pai.

Kui kuusk paigaldada katusele nii, et selle tipp jääb sõidusuunas, murrab sõidust tekkiv tuul oksad ära. Kui üritada kuuske toppida autosse latv ees, juhtub sama, aga lisaks teevad pahupidi minevad oksad haiget uksetihenditele ja polstritele.

Kui kriipimise aspekt tähtis ei ole, siis tasub meeles pidada, et kuuselt irdub ka okkaid, mis auto vaipkatete kiudude vahele väga tüütult kinni jäävad.

Vastukarva irdub neid kordi rohkem. Kuused eritavad ka vaiku, eriti tüve alt ning vigastatud okstelt. Vaiku on istmetelt, tihenditelt ja vaipkattelt kätte saada koduste vahenditega pea võimatu.

Suurema auto puhul saab kuuse, jalg ees, sisse keerata tagumiste istmete kaudu. Ette tuleb kujutada ringlevat liiklust - ühest luugist sisse, teisest välja (vaata videost nippi).

Kui tagumiste uste taktika ei tööta, siis esimesed uksed on tavaliselt suurema avaga ning kui esiistme seljatugi alla keerata, saab manööverdada puu sisse ka läbi esimese ukse ava.

Paljudel kaasaegsetel autodel on suured klaasist katuseluugid, mis annavad hea lisavõimaluse kuusega autosse manööverdada. Katusele tõstmine ja sealtkaudu puu sisse ajamine on küll mõnevõrra keerulisem, aga võimalik.

Näiteks kolmeukselistel autodel on esiuksed reeglina väga suured ning ka nende aken on suur. Siis on abiks nii suur akna- kui ka ukseava.

Aknaava (ja ka katuseluugi) kasutamine jäägu aga viimaseks variandiks, sest jõulupuud läbi nende autosse libistades jääb okkaid ja muud sodi igasse pilusse ja tihendite vahele - sodi esiklaasi tihendi vahel võib klaasi lõpuks kriimuliseks kriipida.

Kokkuvõtvalt

Kuuse või muude suuremõõtmeliste asjade transport ei ole tuumafüüsika. Sisse tuleb lülitada mõtlemisvõime ning ülesanne sooritub vahvalt. Boonusena jääb autosse veel pikaks ajaks mõnus kuuselõhn.

Sõitjateruumis asju vedades peab need paigutama nii, et need sõitjatele ohtu ei kujutaks ega vaatevälja piiraks. Üksnes heale õnnele lootest pimesi manööverdamisele ei ole mitte vähimatki õigustust.

Kui kuusk sõitjateruumi ei mahu, tuleb kinnitada see katusele. Rõhk sõnal “kinnitada”! Kinnitamata koorem on ohtlik endale ja teistele ning rikub ka auto värvkatet - kõik need on nüansid, mis jõulurõõmu asemel palju tuska võivad tuua.

Kui katusele kinnitamine ei õnnestu ega ole ka kabiini seda võimalik mahutada, siis ei maksa unustada, et meil on rohkelt kuller- ja transpordifirmasid, kes hea meelega kuuse kohale toimetavad.

Eestlane on kitsi, ja teenuste eest maksta ei taha, kuid juhul kui auto on pisike, võib olla transporditeenuse tellimine summa summarum odavam ja ohutum variant jõulupuu koju saada. Siingi saab öelda, et jõulupuu võib olla elu hinnaga - kui juhtub, ei ole oma rumaluses kedagi süüdistada. Ilusaid pühi, sõbrad!

LOE LISAKS:

Projekt valmib Delfi, Accelerista ja Maanteeameti koostöös.