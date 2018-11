Mis on must jää, kuidas see tekib, kuidas ära tunda ja kuidas toime tulla?

Autoga sõites tekivad ohtlikud olukorrad pidurdamisel ja järskudel manöövritel, aga ka liiga suure kiirusega kurve vallutades. Halvimal juhul võib must jää endast märku anda ka lihtsalt otse sõites siis, kui tee pind on näiteks kaldus. Jalakäijal aga võtab nähtamatu jääkirme ootamatult “jalad alt”.

Märkamisele ära looda, eelda

Kuna must jää on salakaval tegelane, siis selle ära tundmiseks on kindlaim variant visata enne kodust või kontorist lahkumist peale ilmateatele. Kui õhutemperatuurid flirdivad nulliga, ole valmis musta jääga silmitsi seisma.

Maanteeamet värskendas portaali www.tarktee.ee ning see aadress tasub meelde jätta, sest kõik vajaliku informatsiooni saab sealt kätte, sealhulgas teekatete temperatuurid. Just see olgu esmaseks indikaatoriks suurema valvsuse rakendamisele. Mitte, et valvsus ja tähelepanelikkus liikluses muul ajal vähem olulised oleksid.

MEELESPEA: ENNETA JA TUNNE OHTU

Must jää võib kiire temperatuurilanguse korral külma, sileda ja niiske teekatte muuta paiguti ühtlaseks liuväljaks.

Must jää on nähtamatu, aga sellele võivad viidata tee kõrval lompides kerge kirmega kaetud vesi ning õrn sära (päikese käes, autotulede valgusvihus) teekattel ja teepervedel. Ka härmatis on selge vihje libedusele.

Kui õhus on paks udu ning kraad näitab “pluss nulli” on üsna kindel, et must jää on kohal. Kui varem on olnud temperatuurid kergelt miinuses või nullis, võib must jää esineda isegi 3 ja 4 soojakraadi juures.

Kõige tõenäolisemalt võib must jää katta metsavahelisi teelõike ja kõrvalteid, ehk neid kohti, kus niiskusel on võimalik pidama jääda ja jahedale teepinnale langeda.

Põhimaanteid töödeldakse spetsiaalsete vahenditega, neil sõites ei pruugi meeldegi tulla, et suurelt teelt maha keerates varitseb must oht. Aga must jää on sitke tüüp ja võib ka põhimaanteele üllatama tull.

Musta jää puhul liigub auto mööda teed vaiksemalt, sest rehvide haakumine teepinnaga on väiksem. Tundub, nagu auto “ujub” või “hõljub” teel.

Kõrvalteel võid musta jää olemasolu testida ka nii: kui ees on pikem sirge ning läheduses pole teisi sõidukeid, vähenda sõidukiirust ning seejärel pidurda tavapärasest järsemalt. Kui rakendub ABS või rattad blokeeruvad, siis on tee jääs.

Füüsika on endiselt lahe asi

Must jää ei hooli sellest, mis veoskeem või millised rehvid autol all on. Kui nelikvedu aitab autol libedates oludes paremini vedama saada, siis pidama saamisel ei ole veoskeemist erilist abi.

See jää on igal juhul sigalibe ning isegi parim naastrehv ei pruugi musta jääga hakkama saada, sest jääkiht on nii õhuke, et naastul pole kuhugi haakida. Samas on jää kiht siiski piisavalt paks, et kontakt rehvi ja tee vahel täielikult omastada.

Talverehvil, mis peavad esimesest detsembrist alates igal liikleval autol all olema, on vähemalt mingisugune haardumine sellise jääpinnaga, kuigi kehvake. Suverehvidel või väga kulunud talverehvidel liiklejatel mustal jääl valikud puuduvad - kelgusõit esimese takistuseni või näiteks teeservani on garanteeritud. Kui sõidukiirust oli liiga palju, ei saa ilmselt ka teeserv enam hoo peatamisega hakkama.

See on puhas füüsika. Liikuv ese peatub siis, kui miski seda takistab. Näiteks äärekivi, teine auto, puu, rehvide haardumine ja igasugused muud põnevad asjad. Kui rehvide haardumine haardumine maha tõmmata, jääb alles hunnik igasuguseid vähem mugavaid peatumisviise.

Õige pidurdamine musta jääga

Mustal jääl tuleb vähenda ettevaatlikult sõidukiirust, parim variant selleks on mootoriga pidurdamine lihtsalt gaasipedaali vabastades. Kui rohkemat pidurdusjõudu vaja, siis tuleb piduripedaaliga käituda õrnalt ja sujuvalt.

Kui auto läheb libisema, ära satu paanikasse. Ei ole appi, auto lähebki libedaga libisema ja see on normaalne. Mida väiksem on kiirus, seda tõenäolisem on sellest võitlusest väljuda elusalt. Väike ja kontrollitud libisemine võib teinekord isegi aidata näiteks kurve läbida. Tähtsaim on siiski see, et keegi libisemise korral käsi roolist lahti ei laseks ning tugev pidurdus muudab asja ainult hullemaks.

Kui eespool ruumi ei ole ning sujuv peatumine või libisemise päästmine pole enam võimalik, siis tuleb ikkagi hüpata kõigest jõust piduripedaalile. Kaasaegsed autod ja nende juhiabid on targemad ja osavamad keskmisest juhist ning oskavad teha iga rattaga eraldi kõike, mis vaja võimalikult kiireks peatumiseks.

Vanasti soovitati pidurdada pumbates. Tänapäevases maailmas on see kohutav nõuanne. Autode elektroonika teeb pumpamise töö ise ära ning kuitahes osav pumpaja ei suuda siin autot paremini peatada.