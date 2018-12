KÜSITLUSE TULEMUSED | Enne teeleasumist tuleks plaani pidada: kas ja kuidas plaanivad eestlased oma argisõite?

Suvisel ajal autoga mööda Eestit tiirutades tekitavad meelehärmi teetööd, talvisel ajal võivad aga libedus, rasked teeolud ning ette valmistumata sõitma minek paraja peavalu tekitada. Tagantjärele tarkus: kui oleks teadnud, et teeolud on nii keerulised, ei oleks sõitma läinudki.

Kui aga peab rooli istuma, siis võib õigesti valitud marsruut ja teave eesootavate teeolude kohta eriti talvel olla pikemate autoreiside planeerimisel vägagi olulised.

Teel ootavate võimalike üllatustega eelnev kurssiviimine ei ole vaid maanteesõidu puhul vajalik, see võib osutuda aega- ja närvesäästvaks tegevuseks ka Tallinnas või Tartus liigeldes. Libedus, halb nähtavus, ummikud, liiklusõnnetused - kõik see teeb meele mõruks ja röövib aega, aga oleks välditav, kui kasutada käeulatuses olevaid tee- ja liiklusinfot edastavaid rakendusi.

Info teekonna planeerimiseks on olemas

Meie küsitlusele vastas ühtekokku 1234 inimest, kellest 43 % ehk ligi pool ei teadnud, et Eestis on olemas portaal tarktee.ee, mis koondab igakülgset informatsiooni ees ootaval marsruudil ründavate teeolude kohta, ja mis enne teele asumist marsruuti planeerida aitab.

Huvitavam tulemus on aga see, et ainult 10 % vastanutest kasutab tarktee.ee rakendust enne teele asumist, samal ajal kui ligi pool ehk 47 % viskavad pilgu peale ilmateatele.

Kindlasti on rõõmustav, et vähemalt ilmateadet vaadatakse, sest muutuv ilm ja muutuvad teeolud on talvel liigeldes kõige suurem oht. Lootus on, et kui inimene ilmateadet õigesti tõlgendab, siis oskab ta ka teeolusid paremini hinnata.