Kas tänapäeva autod muudavad juhid juhmiks?

Auto ise eelnimetatud probleemidega hakkama ei saa ja kui siia kompotti lülitada sisse veel üks muutuja - tähelepanematu ja kõrvalistele asjadele keskendunud juht, siis ongi tulemuseks ohuolukord või lausa õnnetus.

Talvel tähelepanelikkuse tähtsus kasvab

“Juht peab alati keskenduma sõiduki juhtimisele, seejuures arvestama ilma- ja teeolusid. Aga talvel on pimedat aega rohkem, tihti on hämar, tee võib olla libe. See kõik on küll lõpmatuseni korrutatud asi, kuid millegipärast tuleb see juhtidele ikka üllatusena,” mõtiskles Vane.

Eesti ilm on heitlik, temperatuurid eri Eesti eri paigus võivad erineda 10 kraadi või enamgi. See ei ole küll igapäevane, kuid seda juhtub ja temperatuuride vahe võib olla isegi suurem. Talvel piisab aga paarist kraadist, et teeolud oleksid kardinaalselt erinevad. Kraad sooja ja tee on veel märg, kraad külma ja teel on kiilasjää! Küll on olukordi, kus Mustamäel on asfalt märg ja Laagris kaetud kiilasjääga.

“Kasvõi sedagi tuleb juhil meeles pidada, et kui auto põhituled automaatselt ei sütti, tuleb need ise sisse lülitada. Päevatuled küll põlevad kõigil kaasaegsetel autodel ja roolis olles sõita justkui näeb hästi, kuid kui tagant on auto pime, võib see olla ohtlik,” rääkis Vane.

Liikluseksperdi sõnul tuleb talvel sõiduks varuda rohkem aega kui suvistes oludes, sest aega lihtsalt kulub rohkem. Enne sõidu alustamist tuleb auto puhastada lumest või siis aknad kaabitsaga üle käia, vahel läheb auto ka seest uduseks. Sõitu võib alustada alles siis, kui aknad ja auto puhtad ning selleks kulub aega.

Talvel sõites tuleb eriti tähelepanelikult jälgida teed ning korrigeerida kiirust - libedaga ei tohiks kindlasti sõita lubatud maksimaalse lubatud kiirusega.

Lisaks tuleb talvel hoida suuremat pikivahet, sest libedaga ei saa nii kiiresti pidama kui suvel kuiva asfaldiga. Pikivahe peaks suurem olema ka märja teega, sest jällegi ei saa nii kiiresti pidama kui suvel. Vältida tuleks järske kiirendusi ja pöördeid ning sõita rahulikult.

Jällegi põhitõed, mida on nämmutatud tüütuseni. Aga juhiabide kontekstis on hädavajalik need taas meelde tuletada ja sinna suunas süvitsi mõelda - just see, ehk muutuvad teeolud, libedus ja muud talvised eriohud on see maailm, millest isejuhtimise süsteemid ei tea ja aru ei saa.