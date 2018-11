Interaktiivne kontrollnimekiri | Kas Sinu auto on talveks ette valmistatud?

Uku Tampere, Accelerista RUS 12

Kas Sinu auto on talveks õigesti ja piisavalt valmis seatud? Unsplash.com

Talv on tulekul. See on kindel kui maksud ja surm, küsimus on alati aga millal talv tegelikult taevast tulema hakkab. Hetkel prognoositakse talvekülmade ja libeduse saabumist novembrikuu teises pooles. Valmis võiksime me aga selleks kõigeks olla juba palju varem.