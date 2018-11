Delfi lugejaküsitlus: enamusel liiklejatest on talverehvid juba vahetatud

Esmaspäeval küsisime teie käest, milliste rehvidega te sõidate. Küsitlusele vastas neljapäevase seisuga ligi tuhat inimest.

Rõõm on näha, et enamikul küsitlusele vastanutest on juba all talverehvid, vaid 22% vastanutest liikleb veel suverehvidega. Talverehvide kasutamine ei ole veel kohustuslik, kuid ei maksa unustada, et musta jääd võib esineda juba praegugi. Talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist.

Ilmselt ei tea paljud, et politsei võib keeruliste ilmaoludega rehve kontrollida ja sobimatute rehvidega liiklejate tegevusse sekkuda ka enne 1. detsembrit. Kui ilm on selline, et suverehviga liiklemine ei ole kaine mõistuse vaatenurgast turvaline, siis võib politsei suverehvidega autodel liiklemise keelata.

Iseküsimus on see, kas piisavalt pädevaks talverehviks saab lugeda nn kesk-euroopa lamelli, mis ei pruugi Eesti oludesse sobiv olla. Küsitlusele vastanutest kasutavad selliseid lamelle 5%.

Nüüd tähelepanu need 19% vastanutest, kes kasutavad üle kolme aasta vanuseid rehve: kui turvalisus ja teel püsimine on teile tähtsad, siis vaadake oma auto rehvid kriitilise pilguga üle.

See kui rehvil on mustrit veel üle seadusega lubatud 3 mm alles, ei tähenda, et need ka talvel ohutud on. Seadus sätestab absoluutse miinimumi, aga rehv kaotab kuludes pidamist kiiresti ja palju.

Eriti tasuks järele mõelda kaks ja rohkem hooaega sõitnud naastrehvide kasutajatel - kui palju on naaste alles, kas need on kitsaks kulunud või ümaraks lihvitud, kas “pidamine” on rohkem soovmõtlemine või on autoga tegelikult ka turvaliselt võimalik sõita?

“Saab hakkama küll”, “ma juba aastaid sõidan nii”, “rehvid peavad väga hästi”, “nõuka ajal polnud üldse talverehve” ja muud sellised õigustused ei aita rehvide tegelikule turvalisusele kaasa. Enesepettus ei aita siis kui mängus on inimelud. Ja uskuge, liikluses on inimelud alati mängus.

Kõigile juhtidele tahaks aga siinkohal veel kord meelde tuletada: kasutage mõistust ja sõitke turvaliselt ning oma võimete kohaselt. Ning kui rehvide valimiseks läheb, eelistage pigem lamellrehve.