10 TALVENIPPI | Kuidas auto käreda pakasega turvaliselt käima saada?

Väljas valitsevad pakaseilmad on väljakutse igasugusele tehnikale. Tugevate miinuskraadidega löövad välja autode vead - kui mõni detail on elutsükli lõppu jõudnud, siis tõenäoliselt just pakasega see alla annabki. Alljärgnevalt toome sammhaaval tegutsemise juhendi, kuidas sisepõlemismootoriga auto ka 30 miinuskraadiga käima saada ning elus hoida.

Kõige karmim on mootori jaoks külmkäivitus. Madalad temperatuurid muudavad õlid paksemaks ning on koormuseks akule. Korras mootoriga, värskete õlidega, toonuses akuga ning talvise kütusega paagis käivitub iga auto ka -30 kraadises pakases. Kui auto ei käivitu, on kusagil midagi valesti.

Seega on oluline, et su auto oleks korralikult hooldatud ning igal juhul tasub “mahlaring” enne talve üle vaadata, kusjuures uue õli valimisel peaks mõtlema ka selle sobivusele talvistesse oludesse, sest õlitamise seisukohast on suur vahe, kas õli on külmana vedel nagu vesi, vedel mesi või hoopiski sült.

Väga suure pakasega võib hooletus auto eluiga oluliselt vähendada või mootori sootuks ära rikkuda.

Kõige sagedamini purunevad mootoriőli hangumisest pőhjustatud ülekoormusest hammasrihmad, hammasrihma pingutus ja juhtrullikute kinnituspoldid, őlifiltrid ja nende tihendid, hammasvööd, starterid. Kui õli on värske ja talviseks kasutamiseks sobiv, siis on risk kordi väiksem.

Otstarbekas on vältida mootori väga külmana käivitamisi plokisoojenduse (nt DEFA) või lausa kütusel töötava eelsoojendusega (nt Webasto). Nii saab mootori ja sõitjateruumi juba enne käivitamist soojaks ja lisaks mugavusele väheneb ka oht, et pakane autole liiga teeb - auto eluiga pikeneb ilma külmkäivitusteta väga palju.

10 SAMMU MOOTORI PAKASEGA KÄIVITAMISEKS

Selleks, et rikete riski vältida ja suure pakasega auto käivitamine oleks lihtsam, tuleks käituda nii:

Kontrolli, et seisupidur on peal, et takistada auto veeremist. Lülita välja kõik kõrvalised voolu tarbivad seadmed (ventilaator, klaasisoojendused, lustikast, tuled, istmesoojendused jms). See aitab kaasa sellele, et käivitusvool oleks tugevam ja koormus akule väiksem. Käsikastiga autol vajuta sidur täiesti põhja ja lükka sisse vabakäik. Automaatkast peab olema “P(ark)” asendis ja juht vajutama pidurit. Siduri vajutamine on pakases väga oluline, sest see lahutab käigukasti mootorist. Ka käigukastiõli muutub külmaga paksuks ja on väga suur takistus. Kui sidur on lahutatud tuleb starteril väiksemat kogust metalli ringi ajada - loogiline, et see on lihtsam. Gaasipedaali vajutamata keera süüde sisse, oota umbes 5 sekundit, et auto jõuaks natuke kütust pumbata, andureid kontrollida jms. Üldiselt on tegevused lõppenud, kui suurem osa punaseid-kollaseid tulukesi ära kustub. Diiselmootoriga autodel tuleb armatuurist otsida veel eraldi ka kollast spiraali kujutist ja oodata selle kustumist. Väga käredas pakases võib see vanematel autodel aega võtta isegi kümmekond sekundit. Kui märk kustub, on eelsüüteküünlad silindri eelsoojendamise lõpetanud. Süüdet vahepeal välja keeramata käivita nüüd starter, endiselt ära vajuta gaasi. Kui mootor ei lähe käima, siis jätka starteriga käiamist maksimaalselt 15 sekundi jooksul, et vältida starteri üle kuumenemist. Enne, kui uuesti proovid, oota vähemalt 10 sekundit, parem kakskümmend, et starter jahtuks ja aku uuesti jõudu koguks. Kui mootor ei käivitu 15-sekundilise käivitustsükli jooksul või hakkab tööle ja jääb kohe seisma, siis vajuta gaasipedaal pooleldi alla ning proovi uuesti starterit. Vabasta gaas kohe, kui mootor käivitub, sest kõrged pöörded on täiesti külma mootori jaoks katastroof. Lase vaikselt “tiksuda” ja mootoril soojeneda. Diiselmootoriga autodel võib olla abi sellest, kui lasta eelsüüteküünaldel mootorit soojendada mitu korda järjest. Selleks keera süüde sisse, oota kuni spiraalikujuline kollane tuli kustub ja keera süüde jälle välja. Oota paar sekundit, keera süüde jälle sisse ja lase jälle spiraalil ära kustuda. Kui spiraal on kustunud, oota veel mõned sekundid ja proovi käivitada. Eelsüüteküünal hakkab tööle süüte sisse keeramisel ja kütab põlemiskambrit. Kui mootori käivitumine siiski ei õnnestunud, siis vajuta gaasipedaal põhja ja proovi mootorit käivitada gaasi kogu aeg all hoides. See olgu viimane abinõu, sest kaasaegsel sissepritsega autol ei ole gaasi vajutamine käivitamisel soovitav. Kui mootor nüüd tööle läheb, tõsta jalg koheselt gaasipedaalilt, et vältida külma mootori kõrgeid pöördeid (väga ohtlik!). Kui mootor eelnimetatud protseduuride käigus isegi mitte ei “luba,” siis pole mõtet rohkem proovida. See kurnab aku ja tühi aku võib üsna lühikese ajaga katki külmuda. “Lubamine” tähendab seda, et mootor vahepeal turtsatab ja justkui hakkab starter kergemini ringi käima. Kui auto vahepeal lubab, on lootust ta ka käima käiata. Ära unusta vahepeal starterile jahutamiseks puhkust anda.

KUI SAID AUTO KÄIMA, SIIS...

Kui külm mootor on käima läinud, lase tal minut-paar kohapeal soojeneda. Külm mootor töötab alguses kõrvalise abita natuke kõrgematel pööretel ja see on normaalne. Kui mootori pöörded tõusevad maksimumini ja gaasipedaali vabastamine ei aita, seiska kohe mootor, et vältida selle purunemist.

Paljud leiavad, et külmal mootoril koha peal käia laskmine pole vajalik ja on loodusele saastav.

Tõsi on see, et mootor soojeneb kõige kiiremini sõidus, aga soojenemine ei ole siin esmatähtis. Tähtis on mootori tervis. Esimesed paar minuti käredas pakases on kriitiline aeg, mille jooksul autos olevad vedelikud jõuavad enamvähem voolama hakata.

Täielikuks soojenemiseks pakases kulub niikuinii kümme või enamgi minutit, see paar minutit soojendamist ei ole selleks.

Hoopis tähtsam on see, et kui näiteks mootori õlitussüsteemis on külma tõttu tekkinud mõni tõrge - näiteks karterituulutus on külmunud, õli ei ole pumbatav või on näiteks õlifilter kaua vahetamata ja kinni külmunud - siis tuleb see esimese paari minuti jooksul tõenäoliselt välja ja probleemile saab kiiresti reageerida.

Seepärast tuleks esimesed paar minutit pärast külmkäivitust jälgida, et auto armatuuris ei süttiks ükski hoiatustuli, et mootorist ei kostuks kõrvalisi metalseid helisid. Ettevaatus on parim abinõu - kui miski on valesti, seiska mootor, et vältida selle vigastamist.

Hea on teada, et eriti diiselmootorid käivadki külmana kohati väga karuse häälega, seega iga imelik hääl ei ole kohe katastroof. Aga hoiatustuledesse tuleb külmal ajal küll tõsiselt suhtuda, sest isegi mõnikümmend sekundit õlituse puudumist pakases lõhub mootori.

