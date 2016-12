SUURES PILDIS: Tiit Blaadi aasta 2016: Jüri Ratase tujurikkuja, nutikad multimeedialahendused tutvustavad Valeri Kirsi uunikume ja missimaailma, reportaaž viikingitest Kiruvere muinaslaagris, sekka häid portreesid ja toredaid videolugusid

Jüri Ratase tujurikkuja: Peaministrile viimane lihv, tandem Märt Avandi ja Ott Sepp on aastalõpu intervjuuks juba valmis.

Sadakond baltimaalast elas Harjumaal nädal aega viikingite moodi.

Vaata multimeedialugu SIIT







Riigikogu lahtiste uste päev: 1,5-kuune Natali-Marii on ilmselt noorim inimene, kes eales riigikogulase toolil istunud.

Kristel Lukats: 83-aastane vanaema, kes kihutab tõukerattal kui pöörane ja teab fotograafiast peaaegu kõike.

Peeter Volkonski: vanaks ei tohi jääda, vanaks tuleb saada

Onu Bella kuulsates videotes „Ma võtsin viina“ ja "Armukeste kari" osalenud Heli Vahing laulab Nevski katedraali kooris ja kraavitab Pärnumaal põlde.

Supervormis presidendikandidaat Allar Jõks

Valeri Kirss on oma elu armastused - uunikumautod ja mälestustest pungil missitoa - kolinud Virtsu. Viimase aja aktiivsemaks hobiks on aga nooruslikul Kirsil(71) hoopis tennis, kus ta on maailma reintingus omavanuseliste meeste klassis pidevalt esimese saja seas olnud.

Vaata multimeedialugu SIIT

Mööda treppe 22. korrusele jooksmine 20-kilose täisvarustusega võtab heas vormis päästjal aega 2-3 minutit. Peale sellist pingutust on jalul püsimine pea võimatu.

Lõõtsamängija ning muusikaõpetaja Kadri Laube läks viis aastat tagasi Islandile raha teenima. Nüüd on ta tagasi, kuid riik tema lapsi enam ei toeta.

Ivo Linna - verivärske Eesti Laul 2017 poolfinalist ja XII noorte laulupeo lavastuse üks peaosatäitjatest.

Tants ratastel: Elamusspordi päev Spot of Tallinnas.

Kvart P4: GAG-i direktor Hendrik Agur on küll osav pilli- ja inimhingekeeltelmängija, aga kooli Koplisse laienemise plaanide suhtes ollakse lastevanemate ja vilistlastega erinevates helistikes.

Terrorirünnak Berliini jõuluturul on tugevdanud politseivalvet ka meie Raekoja platsil.