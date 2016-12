SUURES PILDIS: Rauno Volmari aasta 2016 - justiitsminister jäi kongi luku taha ja Edgar Savisaarel oli veel põhjust tähistada

.

Üldiselt kulgeb elu Krimmis Krasnodarka eesti külas aeglaselt, ent koduloomad teevad vahel lausa ootamatult krapsakaid liigutusi. Tagaplaanil maja, kus on hulga eestlaste seas võõrustatud ka president Arnold Rüütlit.

Tallinna vangla nurgakivi asetamise tseremoonia Foto: Rauno Volmar

Rae vallas pandi Tallinna vangla nurgakivi ja pidulikule sündmusele lisas vürtsi vahejuhtum, kus üks minister teise kogemata kohale toodud näidiskongi lukustas. Paraku venis väike kollegiaalne nali pikemaks, kui planeeritud, sest kongi võtit ei olnud kellelgi kohe käepärast ning seda tuli minna otsima.

Tallinna vangla nurgakivi asetamise tseremoonia Foto: Rauno Volmar



Justiitsminister Urmas Reinsalu veetis aega vanglanaril jalgu kõigutades

EV98 Presidendi vastuvõtt Foto: Rauno Volmar

Vabariigi President ja proua Ieva Ilves Estonia kontserdisaalis vabariigi aastapäeva vastuvõtu avatantsul

Dimitri Klenski Foto: Rauno Volmar

„Sa oled tõrjutud, sind ei ole vaja, sa oled tühi koht,“ rääkis Dimitri Klenski Eesti Ekspressi intervjuus. „Nende jaoks olen ma kasutu. Nad ütlesid pärast pronksiööd minu kohta argpüks. Ja miks? Sest mina ütlesin pronksiööl, et peab seadusi järgima."

Amsterdami EM kergejõustikus Foto: Rauno_Volmar

Valus kaotus.

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Amsterdamis jäi Ksenija Balta naiste kaugushüppes esimesena medalita, seejuures hüppas Balta sama kaugele kui pronksi võitnud Saksamaa esindaja

Gerd Kanteri lõppvõistlus Amsterdamis Foto: Rauno_Volmar

Gerd Kanteri rahulolu on mõistetav - Amsterdami EM-il võidetud pronks oli tema karjääri 11. tiitlivõistluste medal

Riho Sibul Foto: Rauno Volmar

Tee on ikka tähtsam kui kohale jõudmine, tõdes Riho Sibul LP intervjuus. Ultima Thule esimene kontsert toimus just siin - nüüdseks lagunenud linnahallis

Valimiskogu 2016 Foto: Rauno Volmar

Redel jäi lühikeseks - Allas Jõksist tänavu Eesti presidenti ei saanud

Valimiskogu 2016 Foto: Rauno Volmar

Pettunud Siim Kallas.

Estonia kontserdisaalis toimunud valimiskogus jäi president valimata

Valimiskogu 2016 Foto: Rauno Volmar

LUSTI LAIALT. Estonias toimunud presidendivalimistel lõi Edgar Savisaar vahuveiniklaase kokku oma viimaste ustavate jüngritega. Tema kõrval istub Oudekki Loone, tolle kõrval Olga Ivanova. Nende vastas seljaga Peeter Ernits.

Presidendivalimised Riigikogus Foto: Rauno Volmar

Eesti sai uue presidendi.

Riigikogu valis Kersti Kaljulaidi Eesti uueks riigipeaks ja meie ajaloo esimeseks naispresidendiks

Jüri Arrak Foto: Rauno Volmar

80. sünnipäeva tähistanud Jüri Arrak LP intervjuus:

"Maailm hakkab liiga tihti jälle sõdade poole kalduma. Vaata, on üles kasvanud põlvkonnad, kus mehed tahavad jälle madistada. See on instinkt."

Taustal maal "Karje öösse" 2007