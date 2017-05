SUURES PILDIS: Koduuksest koduukseni - reedeöine vahetus politsei välijuhiga Tallinnas

Ajal, mil suurem osa inimestest puhkab raskest päevatööst ja magab õndsat und, vastutavad sajad inimesed üle Eesti meie turvalisuse eest. Ühega neist sadadest, välijuht Alo Valdloga, veetsime koos ühe reedeöise vahetuse koduuksest koduukseni, et näha, milline on ühe patrullpolitseiniku igapäev.

16:59: Vahetuse alguseni on veel kolm tundi, kui Alo sulgeb enda järel koduukse. Töörutiin koosneb tavaliselt kahest päevasest vahetusest, millele järgnevad kaks öist vahetust ja seejärel neli päeva puhkust. Vahetused on seejuures 12-tunnised.





Aknalt lehvitavad abikaasa ja poeg Aleks.





17:33: Reede pärastlõunal on Pärnu maantee politseimaja jõusaal võrdlemisi tühi. Alot aga ootab enne pika tööpäeva algust ees üks korralik trenn. Tema sõnul ei pea välitööl kaua vastu, kui regulaarselt trenni ei tee. Ilma hea füüsilise vormita võib selg kiiresti raske kuulivesti kandmisest valutama hakata. Ometi tunnistab ta, et ega enne igat vahetust niimoodi jõusaalis rassida ei jõua, kuid siiski järgib ta treeningkava ja paneb kõik tehtud trennid detailselt kirja.





Kuigi kodule on lähemal Alo peamine töökoht, Lääne-Harju politseijaoskond Rahumäel, käib ta pigem trenni tegemas Pärnu maanteel, kuna sealne jõusaal on kaasaaegsem ja suurem. Vahe on tema sõnul väärt varem kodust lahkumist, et teises majas trenni teha.





18:59: Pärast pooleteisetunnist trenni jõuab Alo Rahumäele. Eelmise vahetuse töötajad hakkavad vaikselt patrullimast tagasi jõudma ja tervitavad järgmise vahetuse välijuhti.





Politseimaja riietusruumis on enamused kapiuksed lukust lahti. Nii ka Alo oma. Välisukse ligidal oleva kapi tunneb ära nimelise rätiku järgi, mis kapil kuivamas on.





Riietumine käib kiiresti. Kuigi õues on veel karge kevad läheb sooja pesu ja kuulivesti peale kõigest fliis ja helkurvest. Kindaid politseinikud tihtipeale väldivad, sest nendega on kiiretes olukordades kohmakas reageerida. Selle asemel hoitakse käsi pealmise vesti all keha ligidal, kus käed püsivad soojas ja kust saab kiiresti palja käega ohule reageerida.



19:17: Alo jagab kabinetti teiste Lääne-Harju politseijaoskonna välijuhtidega. Kolleeg Pirko on just lõpetamas vahetust ja täidab pabereid, kui Alo oma arvuti tööle paneb. Ekraanilt vaatab taustapildina vastu kolleegidega tehtud ühispilt. Enne majast lahkumist peab Alo jagama ära öised ülesanded, mis peamiselt koosnevad erinevates kohtades patrullimistest, liiklusjärelvalve, turvalisuse tagamistest ja üksikutest väljakutsetest, mis eelmisest vahetusest üle on jäämas. Suure osa tööst on ta jõudnud juba varem ära teha ning nüüd tuleb tehtu viimast korda üle kontrollida.





Kinniste uste taga on rivi kappe, kus iga politseinik hoiab oma tulirelva. Alo kasutab Waltheri P99Q mudelit. Iga kord kui relv kapist võetakse ja tagasi pannakse, tuleb see märkmikusse kirja panna.





19:27: Esimene kohv jaoskonnas koos paarilise Birgitiga, kellega Alo on koos töötanud üle kolme aasta. Politseimajas kohvi tasuta ei ole ning piim, suhkur ja kohvioad on politseinikud ise ostnud. Öise vahetuse puhul aga kohvist pääsu ei ole.





19:55: Tallinna patrullid, kes peamiselt Nõmmel, Mustamäel, Õismäel ja Haaberstis tööl on, kogunevad koosolekule. Alo räägib peamistest ülesannetest, edastab mõne üldisem töökorralduslikud märksõnad ning jagab laiali patrulllehed täpsemate ülesannetega. Tema juhtimise all on kümmekond patrulli igas vahetuses.





20:18: Alo on otsustanud kasutada täna mikrobussi. Tegu on uuema Volkswageniga, kus on võimalus telefonist otse Bluetoothiga muusikat raadiost mängida. Suure Hip-hop fännina paneb Alo taustaks mängima Kendrick Lamari värske albumi. Vanemates masinates selline võimalus puudub.





20:30: Aeg on päeva teiseks kohviks. Eelmiselt vahetuselt tuli info, et Tallinnast väljas on ühest liiklusõnnetusest maha jäänud auto, mille omanik lubas ise ära viia. Alo ja Birgit suunduvadki kontrollima, kas lubadus on täidetud. Teepeale jääb aga Vabaduse puiestee tankla, kust haaratakse kaasa kaks politseinikele soodsamat kohvi. Politseinike jaoks on Olerexis kohvi tavalisest odavam.





Välijuht vastutab oma piirkonna patrullvahetuse töö eest ning juhib vajadusel sündmusi. Alo puhul on piirkonnaks Lääne-Harju, ehk Tallinn linnaosad Haabersti, Kristiine, Nõmme, Mustamäe ja Õismäe ning väikeste mööndustega kogu Harjumaa, mis jääb Tartu maanteest läände.





23.09: Öö möödub rahulikult ning aeg on uueks kohvipausiks. Kui eelmisel korral maksis Birgit kohvide eest, siis nüüd Alo.





23:31: Lääne-Harju piirkonna üks rahulikumaid piirkondi on Nõmme. Teised patrullid töötavad teistes linnaosadesse, Nõmmel hoiavad silma peal ja tagavad rahu Alo ja Birgit. Õhtusöögiks peatutakse Laagris asuva teeäärse söögikoha juures. Omavahel kutsutakse seda söögikorda lõunaks, hoolimata hilisest kellaajast. Alo võtab pelmeenid, Birgit burgeri. Õhtu on jätkuvalt vaikne, suuremaid sündmusi ei toimu, peamiselt alkoholijoobes inimesed tänavatel. Siiski on patrullid lahendamas üksikuid koduvägivallajuhtumeid. Väljakutsetest pea kolmandikud puudutavadki vägivalda seinte vahel, mis peaksid turvalised olema. Justkui kinnitamaks avalikkuses laialt räägitud koduvägivalla probleemi meie ühiskonnas.





00:07: Politseile teatatakse pisivargusest Järve keskuses. Varas on kinni peetud. Alo ja Birgit on lähim vaba patrull ja nad suunduvad kinnipeetut üle võtma. Kohale jõudes tunneb Alo kiilaka härrasmehe kohe ära. "Oi, Raimo (nimi toimetusele teada), millega sa jälle hakkama said?" pöördub Alo turvaruumi põrandal istuva mehe poole. Mees ei vasta ja proovib püsti tõusta. See kulgeb vaevaliselt ning Alo aitab kergelt kaasa. Püsti tõusnuna on kinnipeetav Alost pool pead pikem ning Alo keerab nokamütsi teist pidi, et oleks lihtsam mehele otsa vaadata ja võimalik näha tervilikult pika mehe liigutusi. Alkoholilõhn käib tugevalt üle pea ning on selge, et varas tuleb viia kainestusmajja. Ajal, mil Alo transpordib Raimot auto taga asuvasse kongi täidab Birgit pabereid, võttes turvamehelt tunnistusi ja kirjutades üles tähtsamad märksõnad. "Ma tahtsin ju ainult suitsu," pomiseb Raimo kongi astudes ja ohkab raskelt.





Alo seletab lühidalt kinnipeetavale, kuhu tee edasi viib ja mainib siinkohal, et tegu on neljanda järjestikuse päevaga, mil sama mees viiakse kainestusmajja.





00:31: Kainestusmaja asub Merimetsa Selveri kõrval. Sõit sinna võtab paarkümmend minutit. Selle ajaga täitub kong, kus Raimot transporditakse, paksu alkoholilõhnaga. Alo jätab uksed tuulutamiseks lahti.





Raimolt võetakse seljast jope ja jalanõud ning taskust tikud. Rohkem tal midagi üleliigset pole. Alo sooritab läbivaatuse ning annab ta üle kainestusmaja töötajatele.





Kõik töötajad tunnevad Raimot juba pikemat aega. Tal on isegi tuttav kong, kuhu Alo ta ka pärast tervisekontrolli eskordib.





01:24: Birgit ja Alo võtavad linna peal tiirutamisest ja patrullimisest väikese pausi. Nii pisivaras Raimo kui ka kinnipeetud BMW paberid vajavad täitmist ning tegeleb seejärel juba järgmise õhtu plaanide ettevalmistamisega. Välijuhi töös on suur roll paberimajandusel.





Ilm on heitlik ning lühikese peatuse järel jaoskonnas vahetatakse paar sõna ka pausile saabunud patrulliga paksu lumesaju keskel.





3:14: Politsei sai väljakutse ühte Õismäe kortermajja, kus lapsevanemad, kes just peolt saabusid, kutsusid oma lastele politsei. Lapsed ei tahtnud alkoholijoobes vanemaid tuppa lasta. Lisaks olevat toimunud samas koridoris ka rüselus. Kohale saabunud patrull kutsus endale abiks ka teise. Välijuht peab sõitma sündmuskohale, kuhu on kaasatud mitu patrulli ja ka teised ametkonnad. Näiteks kui peale politsei on kohal ka kiirabi või kui mõni patrull vajab abi. Antud juhul polnud küll tegu kummagagi, kuid kuna tegu oli õhtu ühe tuliseima väljakutsega, otsustas Alo appi sõita. Nõmmelt kohale jõudes oli olukord lahenenud. Koos kahe patrulliga suunduti lähedalolevasse parklasse, kus eelnevat situatsiooni ning kogu rahuliku öö väheseid sündmusi arutati. Alo kui tiimi juht kinnitab, et kuigi raadio teel suheldakse üksteisega põgusalt, on tarvis ikkagi aeg-ajalt ka vahetuse ajal kokku saada, teemasid arutada ning nõu jagada. See tõstab meeskonnavaimu ja ühtekuuluvustunnet, mis on politseitöö juures väga oluline.





5:58: Õues hakkab valgenema ja vaikne vahetus hakkab varsti lõppema. Alol ja Birgitil tuleb kainestusmajast ära tuua sinna viidud Raimo. Vahepeal on selgunud, et tegu oli mehe kolmanda järjestikuse pisivargusega, mis kvalifitseerub juba süstemaatiliseks käitumiseks.





06:20: Raimo on selgelt paremas olekus kui kuus tundi tagasi. Kui Alo mainib talle, et see oli ta kolmas rikkumine ning et ees ootab arvatavasti kinnipidamine pikemaks ajaks, teeb mees näo nagu teda see ei huvita. Minutike hiljem vajub ta aga kongikeses lössi ja hoiab peast kinni.





Politseipatrulli reportaaž Foto: Hendrik Osula 06:37: Rahumäe politseimaja taga laseb Alo teha Raimol veel viimase suitsu. Tegu on inimliku hetkega, kus korraks justkui kaob päti ja politseiniku rollid ning Raimo räägib, kuidas tal lähedasi pole, kellele teatada tema kinnipidamisest ning kuidas ta just hiljuti saabus Rootsist ja Taanist, kus ta väidetavalt nii töötas kui istus ka vangis. Ilma alkoholita ta siiski olla ei suuda ning raha tal elamiseks ei ole. Kodutute varjupaika ta sellegipoolest pöörduda ei soovi. Nii ootabki teda pärast mitmeid pisivargustega vahelejäämisi arvatavasti pikem karistus. Kui suits saab otsa, seatakse sammud arestimaja suunas.





07:11: Iga patrull peab pärast vahetust kasutuses olnud auto puhastama. Selleks on politseimaja õue peal autopesula, kus saab survepesuriga autost üle käia. Uus vahetus peab saama puhtad ja esinduslikud autod.





07:26: Patrullid hakkavad ükshaaval tagasi majja jõudma. Kes suundub autoga pesulasse, kes arvuti taha pabereid täitma. Kõik patrullid toovad välijuhile lehed öiste sündmuste ja väljakutsetega. Pea kaksteist tundi tööd on seljataga, kuid Alo ei näita unisuse märke. Ta tegeleb järgmise vahetuse planeerimisega.





07:58: Paberid täidetud, seab Alo ennast kojuminekuks. Turvalises politseimaja hoovis paneb ta härmatisega kaetud auto sooja, et oleks mõnusam koju sõita.





Kuigi kasutust see ei leidnud, tuleb teenistusrelv enne ärapanekut igaks juhuks tühjendada ning kontrollida.





Vormiriided taas kappi ja tossud jalga - tööpäev on läbi.





08:26: Koduust avades on teda esimesena vastu võtmas koer Franco . Viisteist tundi kodust eemal olnud Alo võtab kui rutiinist jalutusrihma ja suundub sõbraga õue. Aeg on väikesel neljajalgsel juhtida meie välijuhti. Uue vahetuseni jääb vähem kui 12 tundi.