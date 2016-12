SUURES PILDIS: Karli Sauli aasta 2016: Taavi Rõivase piinlik hetk ja kuulsuste kollektsiooni täienemine

Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees

Aasta 2016 oli varasemast erinev: silma jäi palju kummalist kehakeelt ja piinlikke hetki riigivisiitidest. Igal fotograafil on soov midagi pildile saada ja mina soovin jäädvustada maailma mõjukaimaid inimesi. Sel aastal sain oma kollektsiooni juurde kaks nime: Mihhail Hodorkovski ja Angela Merkeli.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli riigivisiidi ajal Eestisse oli mitteametlik pidulik õhtusöök Kõltsu mõisas. Enne õhtusööki näitas peaminister Taavi Rõivas Merkelile Kõltsu mõisa parki. Kui einestamise aeg kätte tuli, liikusid riigipead mõisa hoovis oleva sissekäigu poole ja enne sisenemist pakkus Angela Merkel viisakalt teed peaministri elukaaslasele Luisa Värgile.

Meie hakkaja peaminister tormas kohe trepist üles ja hetk hiljem mõistis, et Merkeli viisakus oli mõeldud hoopis last ootavale Luisale. Vaatasin piltidelt Luisa ilmet – seal oli korraga nii häbi kui ka pettumus oma elukaaslases. Merkel aga ohkas selle kõige peale.

Sel aastal oli aga ka naljakaid hetki, näiteks siis, kui tee piirdele oli ette pandud tõkkepuu, ja see, kuidas Urmas Sõõrumaa saabus 55. sünnipäevale oma nägu varjates. Küsisin Urmase käest, miks ta oma nägu varjab, mispeale ta vastas, et külm on õues.

Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees Foto: Karli Saul





Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees Foto: Karli Saul





Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees Foto: Karli Saul





Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees Foto: Karli Saul





Kes ees see mees, Taavi Rõivas on see mees Foto: Karli Saul





Kehakeel on huvitav keel Foto: Karli Saul

Igal neljapäeval on vabariigi valitsuse pressikonverents, kus on ministrid ajakirjanike ja kaamerate ees. Ajakirjanikud esitavad küsimusi ja ministrid vastavad. Vahel on ka ebameeldivad küsimused, millele on raske vastust anda. Minister Urmas Reinsalu vastab ajakirjanikule aga ilmekalt.

Abielus Toomas Hendrik Ilves Foto: Karli Saul

President Toomas Hendrik Ilvese pulm oli kui kuninglik pulm Eesti moodi.

Teepiire sai omale tõkkepuu Foto: Karli Saul

Saue lähedal sai teepiire tõkkepuu.

Tiit Pruuli sai Mikhail Khodorkovsky autogrammi Foto: Karli Saul

Tiit Pruuli sai Mihhail Hodorkovski autogrammi.

Number üks ja kaks DJ maailmas, Martin Garrix ja Tiesto Pärnu rannahotellis Foto: Karli Saul

Martin Garrix ja Tiesto Pärnu rannahotellis. Number üks ja kaks DJ maailmas.

Markko Märtin lõuna Eesti looduses Foto: Karli Saul

Markko Märtin Lõuna-Eesti looduses.

Politsei eest ära sõidul on vaid üks lõpp, arestimaja Foto: Karli Saul

Politsei eest ära sõitmisel on vaid üks lõpp – arestimaja.

Mirkko Moisar andis ninanipsu Foto: Karli Saul

Mirkko Moisar andis ninanipsu.

Urmas Sõõrumaa ei näita ennast koos Jaan Tootsiga Foto: Karli Saul

Urmas Sõõrumaa ei näita ennast koos Jaan Tootsiga.