SUURES PILDIS: Jüri Ratas tegi kõvasti trenni, Ilves viskas pintsaku nurka, Kaljulaid alustas merereisiga, Regula reisis vapralt edasi ja mõndagi muud paeluvat. See on fotograaf Priit Simsoni 2016 aasta

Jüri Ratas tegi kõvasti trenni ja saigi aasta lõpuks peaministriks. Esimese aprilli treening Pirita metsas.

Sten Tamkivi Foto: Priit Simson

Praeguse Okupatsioonide muuseumi nõukogu liige Sten Tamkivi näeb muuseumit kui mõttemaailma start-upi. 2018. aastast kannab muuseum nime Vabamu.

nädal pildis 22-26.02 Foto: Priit Simson

Toomas Hendrik Ilves jagas oma viimased ordenid. Hendrik Toompere soovis, et tema teenetemärgi miniatuur kinnitataks kõrva.

Depoo turu avamine Foto: Priit Simson

Kuna legendaarne Balti Jaama turg suleti rekonstrueerimiseks, siis alustas tööd, pisukese hilinemisega, ajutine Depoo turg.

Toomas Hendrik Ilvese plaadi esitlus Helsingis Foto: Priit Simson

T. H. Ilves võttis viimast ametiaastat pisut vabamalt. Helsingis oma lemmiklugudega plaadi esitlusel viskas ta pintsaku nurka ja tõmbas tagi üll.

Russalka Foto: Priit Simson

Kas Russalka on Reidi teeks valmis? Uuriti igast küljest ja nenditi, et skulptuuri tervis on igati korras.

Parvlaev Regula Foto: Priit Simson

Kuna ükski uus parvlaev saarte ja mandri vahele ei jõudnud, siis asendus tuli Leedo käest. Reisijad ei teinud sellest suurt numbrit, peaasi, et üle saab.

SEB Tallinna maraton 2016 Foto: Priit Simson

SEB Tallinna maratoni start.

President Kersti Kaljulaidi visiit Soome Vabariiki Foto: Priit Simson

Värske president esimesel riigivisiidil Soome. Kersti Kaljulaid otsustas kasutada transpordivahendiks praami. Kuna ei olnud tegemist reareisijaga, siis kutsuti ka kaptenisillale.

Piret Krumm Foto: Priit Simson

Piret Krumm ja tema perekonna pärandus VAZ-2101. Tegemist ei ole suveniiriga, vaid igapäevase sõiduvahendiga.

Peaministri Umbusaldamine Foto: Priit Simson

Peaministri tool kõikus kuni läkski ümber.