PUHAS ILU | 25 imeilust kaadrit mustri-gurmaanidele! Vabaduse väljaku spontaansed mustrid tehti mälu järgi

Delfi fotograaf Andres Putting jälgis noorte spontaanset tantsupidu Vabaduse väljakul kõrgelt. On imetlusväärne, et kõik need mustrid joonistati platsile lihtsalt mälu järgi. "Seal on Idatribüün ja seal Läänetribüün," juhendasid korraldajad noori, see andis peamised orientiirid. Tantsumärke maas ei olnud, seega võib vaid noortele au anda, et nad suutsid mustrid nii kenasti teha! Lisaks veerandsajale esiletoodud kaadrile on loo lõppu lisatud ka hiigelgalerii tõelistele fännidele!

1) Kui esimene ringikujuline uss sai tehtud, siis seejärel moodustati rombikujund. Tantsuks "Kaerajaan"!

Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 2) Romb muutub konkreetseks... Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 3) Ainult selleks, et siis hajuda... Ühte nurka tekib eraldi konkreetne ring

Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 4) Ring keerleb Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 5) Järgmine muster on rombjas

Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

6) Romb hajub, kui sellele sõidavad külgedelt juurde tantsijate read Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 7) Read muutuvad kuueks inimjõeks Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 8) Korraks jooksevad jooksjad pea keskele kokku

Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

9) Kuid siis jääb alles vaid kaks konkreetset rida, külgedelt hajutakse Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 10) Nüüd ollakse väljakul jahutatud, tundub esiti korraks isegi kaootiline Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 11) Ja mustrisõbrad saavad taas rõõmustada. Taas on ees pehmed sikk-sakid Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

12) Nüüd aga moodustunud laused kipuvad veidi kaduma Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 13) See siin aga vaikselt moodustuv päiksemärk Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 14) Nüüd joonistuvad välja ka tantsijate sirged read Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 15) Pealtvaatajatest ja tantsijates on moodustaunud väljaku ümber sõõr Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 16) Lapsed liiguvad konkreetsete kolonnidena Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 17) Info tantsupeo toimumisest on levinud ning pealtvaatajaid on nüüd juba kõikjal, ka taamal mäeseljal Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 18) Lapsed on võtnud positsioonid sisse ning ruudustik on moodustunud kenasti hoolimata sellest, et tantsumärke maas ei olnud Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 19) Lapsed moodustavad kujundi Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

20) Värvid joonistuvad tänu sombusele ilmale eriti teravalt välja Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 21) Käed puusa! Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 22) Väljakule joonistuvad päikesekiired ning segarühmade noormehed on neiud sülle haaranud Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

23) Siin on näha "Ojalaulu" peamist sümbolelementi, looklevat vetevulinat Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 24) Moodustunud on väikesed ringid! Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting

25) Aitäh! See on pidu, mis läheb ajalukku! Spontaane tantsupidu Vabaduse väljakul 01.07.2017 Foto: Andres Putting 25 kaadrit on tõelistele mustrisõpradele kindlasti vähe. Vaata hiigelgaleriist veelkord, kuidas mustrid lahturullusid!