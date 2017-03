NÄDAL PILDIS: Soe talveilm meelitas inimesed vette, "võimuvahetus" Stenbocki majas ja Eesti läbi aegade kalleimas telesõus noppisid võidu Koit ja Laura

Foto: Andres Putting

Lumevaesel vastlapäeval leiti liulaskmisele alternatiiv- Põhja-Tallinnas Kalasadama ja Patarei vangla lähistel nauditi sooja ilma väikese talisuplusega.



Foto: Tiit Blaat

Eesti hakkab valmis saama? Keskkonna-reidil jäid autoteenindused silma pigem heas mõttes, avastati vaid mõned üksikud pisirikkumised. Pildil võetakse autoremonditöökoja küttesüsteemist kütuseproove.

Foto: Andres Putting

Tallinna külje alla on kerkinud järjekordne isetekkeline prügimägi. Kohapeal käis pärast Delfilt info saamist ka Tallinna munitsipaalpolitsei ametnik, kuid tuleb välja, et prügi on viidud täpselt üle piiri ja see asub hoopis Rae vallas. Koristama peab prügi aga sootuks keskkonnaamet.

Foto: Karli Saul

Saksa kaitseminister Von der Leyen tegi välkvisiidi Eesti õhuväe Ämari baasi ja pidas nõu siinse kolleegi Margus Tsahknaga.

Foto: Madis Veltman

Kas võimuvahetus Stenbocki majas? Ei, Tallinna saabunud Harlem Globetrottersi korvpallitiimi kaks liiget, artistinimega Slick Willie Shaw ja Flight Time Lang külastasid täna Raplas Kalev/Cramo ja Rapla Avise korvpallimängu ning astusid läbi ka Stenbocki majast, kus kohtuti peaminister Jüri Ratasega, kes oli aastatel 2012-2016 Eesti Korvpalliliidu president.

Foto: Hendrik Osula

Eesti Pressifotograafide Liit avas Viru Keskuse aatriumis oma traditsioonilise aasta pressifotode näituse.

Foto: Hendrik Osula

Oma hubases ja maitsekas kodus kohvi nautiv laulja ja lauluõpetaja Maiken tõdeb, et skandaal tema häälekoolitusmetoodika ümber on toonud talle vastupidiselt hoopis erakordselt suure tunnustuse.

Foto: Tiit Blaat

Jalgpalli Premium liiga avavooru viimases kohtumises tegid Tallinna Flora ja Tallinna Levadia Sportland Arenal võitlusliku 1:1 viigi.

Foto: Tiit Blaat

Väidetavalt läks Eesti Laulu finaalsaate produtseerimine maksumaksjale maksma ligi 400000 eurot. Selle raha eest nägid kohalviibijad ja televaatajad tipptasemel tele-ja tulevärki, kaadrivälise koristaja töövahenditeks oli õnneks endiselt analoog kühvel ja hari.