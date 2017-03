NÄDAL PILDIS: Kersti Kaljulaidi tormine visiit Soome, vertikaalne inimene, Tallinna Linnahalli kummitus ja Kelly Sildaru hõbedane liug

Vabariigi presidendi Soomevisiidi algus tormisel merel niitis minister Urve Palo jalgelt.

Presidendi visiit Soome - tormine meri Foto: Ilmar Saabas

Kalevipojegade pidu Soome laeval? Siiki mitte, tegu on hoopis sellega, et president Kersti Kaljulaiu Soome visiit algas tormisel merel.

Femmaaž Tallinnas Foto: Andres Putting

Videlõik Vabariigi presidendi õõtsuvast teekonnast Soome visiidile.

Punane kärbes klaasil. Tantsija Mari Mägi tegi sissejuhatuse etendusele "Femmaaž", jäljendades 1970. aastate alguse ameerika koreograafi Trisha Browni, kus artist kõnnib alla mööda kõrghoone seina.

Foto: Andres Putting

Vaata videost kuidas Mari Mägi kõnnib vertikaalis.

Provokatsioon.

IBU Cup 2017 Otepääl teine päev Foto: Hendrik Osula

Hetk Otepääl toimuvast laskesuusatamise IBU karikaetapist.

Korvpall Kalev/Cramo, Kaasani Unics Foto: Rauno Volmar

Mickell Gladnessi "varuhambad". BC Kalev/Cramo keskmängija pärast kaotust Kaasani Unicsile VTB Ühisliigas.

Päästja Kunnar Kuris Foto: Karin Kaljuläte

Sündinud pritsimeheks. Kunnar Kuris, 19-aastase karjääriga Kuressaare komando tuletõrjuja pälvis päästeteenistuse medali.

Artur Talvik Foto: Priit Simson

Artur Talvik arvab, et Vabaerakond on põhjas ära käinud ja nüüd on hea sealt hoogu võtta ja üles hüpata. Talvik kandideerib Vabaerakonna juhi kohale.

The Diamond Blow Foto: Priit Simson

Tallinna Linnahalli kummitus. The Diamond Blow ehk Abraham Kenny on Austraalia muusik, kes juba aastaid elab Eestis ja kelle lemmikohaks on just seesama räämas ehitis. Mõndaaega ta lausa elas seal.

Foto: Madis Veltman

Linnahall on Abraham Kenny suurim inspiratsiooniallikas ka tema muusikavideotes.

Kaalu on piisavalt aga kehakaalu vähevõitu. Kelly Sildarule andis hõbedahoo sisse Uus-Meremaa treener Brad Prosser, kes hiljem naljatamisi mainis, et lepib 10 protsendiga Kelly auhinnarahast.