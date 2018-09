VIDEO | "Roolis ei loe!" autoaknale ehk kas võtad vastutuse autoroolis telefonist eemale hoida?

Autoroolis telefoni näppimisest on saanud epideemia, kuigi seda tehes põhjustatakse liiklusõnnetuse isegi suurema tõenäosusega kui purjuspäi sõites.

Delfi sotsiaalkampaania "Roolis ei loe!" kutsub üles roolis nutiseadmeid mitte kasutama. Üleskutsega juhime kõikide tähelepanu nutijoobe ohtlikkusele. Kirjutame selle teema avamiseks ja tõsiduse mõistmiseks inimeste lugusid, jagame statistikat, video- ja pildimaterjali ning kutsume kõiki lugejaid üleskutsega liituma nii roolis olijate kui kaassõitjatena.

Teeme ka kleebised "Roolis ei loe", mida on võimalik igal sõidukijuhil oma auto tagaklaasile paigutada ja läbi selle ka kaasliiklejaid nutitelefoni tarbimata liiklema. Kleebiseid on võimalik tellida "Roolis ei loe" kodulehelt ning need on saadaval ka mitmetes autoesindustes üle Eesti, samuti Ekspress Meedia klienditeeninduses Tallinnas (Narva maantee 13).