ROOLIS EI LOE! | Delfi üleskutse sai Maanteeametilt liiklusohutuse auhinna

Maanteeamet jagas kümnendat korda aasta liiklusohutuse auhindu ning tunnustas Delfi sotsiaalkampaaniat kui aasta üllatajat.

"Nutijoove on üks suuremaid probleeme liikluses. Seetõttu oleme väga tänulikud, et Eesti üks suuremaid uudisteportaale Delfi on võtnud oma eesmärgiks kirjutada nutijoobe ohtlikkusest, kutsudes liiklejaid üles jagama oma lugusid ja liituma üleskutsega "Roolis ei loe!". Teemat tuleb avada võimalikult erinevatest nurkadest, et kõik sõidukijuhid teadvustaksid, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult," selgitas otsust Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.

Delfi alustas "Roolis ei loe!" üleskutsega tänavu suvel. Kampaania käigus on kõikidel liiklust turvalisemaks muuta soovijatel võimalus üleskutsega liituda ning tellida endale autokleeps. Vaata lähemalt ja liitu üleskutsega!

Delfi turundusjuht Eve Kaljusaar ütles, et kampaania eesmärk oli kõigi meie teekondi ohutumaks muuta. "Kui me suudame kasvõi natukene inimeste suhtumist muuta, oleme väga rahul. Mul on väga hea meel tõdeda, et lisaks Maanteeametile tulid ka mitmed Eesti ettevõtted meie "Roolis ei loe!" kampaaniaga kohe kaasa: Topauto, Elke Auto ja Škoda esindused panid oma autosalongidesse välja "Roolis ei loe!" kleepsud, aktiivselt lõi meiega kampa ka Europark."

Delfi tootejuht Lauri Toomsalu kinnitas, et üleskutsega on plaan jätkata.

"Meie üleskutsel ei ole lõpukuupäeva ning meie ülesandeks on rääkida Eesti elanikele liiklusohutusest aastaringselt. Me kõik oleme liiklejad ja sihtpunkti jõudmiseks peab liiklemine kulgema ohutult. Meie kohustus Eesti suurima uudisteportaalina on sellele kaasa aidata," sõnas ta.