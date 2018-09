Korrakaitsejuht: ema, isa, takso- või bussijuht – pööra pilk telefonist teele, et laste koolitee oleks turvaline!

Valdo Põder Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht RUS

Esimestel koolipäevadel võib paljusid politseinikke näha koolide juures ristmikel. Erkkollase mundrikandja kohaloluga tuletame liiklejatele meelde, et väiksemad ja suuremad koolijütsid on jälle tänavatel. Paljude jaoks on need esimesed iseseisvad sammud suurematel teedel ja nad ei oska veel nii hästi ohtusid ette näha. Lapsed võivad olla tuhinas, et näha pinginaabrit pärast pikka suvepuhkust. Nii võivad nad olla impulsiivsed ja kippuda kiirustama. Meie, täiskasvanud, peame olema tähelepanelikumad, andma teed ja märkama ohuolukordi õigel ajal. Kuidas suudame seda teha, kui meie pilk on pööratud tee asemel telefoni?