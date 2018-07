Delfi sotsiaalkampaania ja üleskutse autojuhtidele: “Roolis ei loe!"

Me kõik oleme näinud komöödiafilme, kus autojuht räägib pikalt tagaistmel olevate inimestega ja vaatab neile samal ajal otsa. Ja midagi ei juhtu. Auto sõidab sujuvalt mööda teed... ja keegi viga ei saa.

Kui me täna vaatame Eesti liiklust, siis olukord on mõneti väga sarnane – juhid ei vaata tagaistmele, vaid oma põlvedel, armatuurlaual või käes olevat nutitelefoni. Neil aga ei õnnestu sama osavalt sõita, et keegi viga ei saaks.

Uus trend – nutijoove roolis – levib kulutulena ja see on kõigile ohtlik. Nende juhtide hulk, kelle silmad ei jälgi liiklust, vaid telefoni, kasvab igapäevaselt. Sellest on saanud moodsa aja epideemia, mida kõik ka tunnistavad, aga loodavad, et küll minust õnnetused mööda lähevad.

Viimaste kuude ja nädalate valguses on tekkinud erinevatel ministeeriumidel, liiklusohutusega seotud ametnikel ja ilmselt ka igal liiklejal tõsine mure meie liiklusohutuse pärast. Õnnetuste statistika on kurb.

Seda kinnistab ka hiljuti avaldatud Maanteeameti uuring: mobiiltelefonide kasutamine roolis on tõusnud üheks tõsisemaks ohuks liikluses lisaks alkoholijoobes juhtimisele. Uuringu järgi on viimase 12 kuu jooksul liiklusohtlikku olukorda sattunud 24% juhtidest ja kõige levinumaks liiklusohtlikku olukorda sattumise põhjuseks on telefoni kasutamine (13% sõidukijuhtidest!).