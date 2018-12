VIDEO: Tartu koolinoored viisid Kristjan Jaak Petersoni luuleread ümber maailma

“Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida?” - just nõnda küsisid kümned noored üle maailma, kellele püüdsid nõndamoodi õpetada eesti keelt Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümmnaasiumi õpilased.

Video on mõeldud Eesti Vabariigile 100 aastapäeva kingitusena, et toetada Eesti kultuuri ja tutvustada seda ka laiale ilmale. Kooliperel tuli idee näidata väikse riigi jõudu ja erilisust läbi eesti keele. Maailmas on vähe keeli, mis vaatamata väiksele kõnelejaskonnale paistab silma, olles ühtlasi omandatav kõrghariduse tasemel kui ka kultuuriloos.

Välismaalasi, kellele Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümmnaasiumi koolipere eesti keelt ja kultuurilugu tutvustada soovis, otsisid enda tutvusringkonnast õpilased ise. Paludes neil luuletusi lugeda.

Kõige enam tegi Tartu Kristjan Jaak Petersoni kooliperele rõõmu välismaalaste siiras rõõm, kui nad luuletusi ette lugedes hästi hakkama said. Ühtlasi oli ka Tartu koolinoortel sellest projektist palju õppida.

„Õpilane, kes videod kokku monteeris õppis ka palju tehnilist videode kiiruse ja heli ühtlustamise kohta.” rääkis Anna-Liisa Blaubrük, kes on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õppekvaliteedi juht. Ta lisas, et keeleõppe puhul oli innustav näha inimeste siirast rõõmu kui nad midagi võõras keeles ütlema õppisid.

Tartu Kristjan Jaak Petersoni koolinoored loodavad, et nad suudavad veelgi välismaalasi panna huvitundama eesti keele vastu.