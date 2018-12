VIDEO | Sekund kokkupõrkeni! Segaduses liikleja sõidab Gonsiori tänaval otse vastutuleva auto suunas

Gonsiori tänava muutsuunaga liiklus on varemgi segadust tekitanud. EZ-дуны! Facebooki gruppi postitatud videos on näha potentsiaalne kokkupõrge, kui korrektselt reas sõitvale valgele sõiduautole ja pardakaameraga sõitu üles võtnud sõiduautole tuleb sama rada mööda vastu üks tume maastur.

Liikluse suunda määrab pea kohal rippuv viide. Sõltuvalt, kummal pool minekut on roheline nool, sedamööda toimub ka liiklus. Teisisõnu on liiklus ühesuunaline kord ühte-, kord teistpidi. Vastutuleval mustal maasturil sel hetkel sõiduõigust ei olnud.

Õnneks sai häda välditud. Must maastur pööras järsku bussiritta, surudes kollase mikrobussi rajalt kõrvale ning pääses kokkupõrkest.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul on liiklejad üldiselt muutsuunaga liiklusega harjunud ning suuremaid õnnetusi olnud ei ole. "On paar väiksemat olnud," meenutab Rüütelmaa üht kokkupõrget Pronksi ja Gonsiori ristmikul, kus autojuht ei märganud punast tuld ja põrkas küljelt sõitva masinaga kokku. "Pole muutsuuna asi, lihtsalt tähelepanematus," ütleb mees. Taolisi õnnetusi juhtub ka muudes oludes, mitte ainult uuendatud Gonsiori tänaval.

Teise probleemina toob Rüütelmaa välja bussiradadel sõitvad masinad, kuid sedagigi korrarikkumist tehakse ta sõnul liiklejate poolt tavapärastes tingimustes. Kui Rüütelmaa linnavalitsuse ametnikega Gonsioris liiklust jälgimas käis, tundus talle enda sõnul esmapilgul bussirajal sõitvaid masinaid päris palju olevat. "Aga selgus, et paljud neist olid seal taksod ja elektriajamiga autod," ütleb Rüütelmaa, et esmapilgul korrarikkujana paistev masin võib lähemal uurimisel osutuda siiski kõikide lubadega liiklejaks.