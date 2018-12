VIDEO ja KAART | Kannatamatu BMW juht vajus Viljandimaal oma maasturiga läbi jää

Männiku jääraja Facebooki grupis jagatud video juures arutatakse, kus õnnetus täpsemalt juhtus, ja ollakse ühel meelel, et veel on vara autoga jääle minna.

Õnnetus juhtus teadaolevalt Ahimäe karjääris. Kuigi karjääri pole päästeameti jääpaksuse kaardile kantud, on siin pühade ajaks alloleval kaardil ülevaade paljudest teistes veekogudest Eestis, mille jääpaksus on ära mõõdetud. Roheline linnuke tähendab vastavalt, et tohib jääle minna, punane, et ei tohi.