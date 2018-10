VIDEO | 15-aastane noormees jäädvustas Harjumaal virmaliste vaatemängu

Virmaliste mäng algas juba kell 20:35 ja kestis kogu öö.

"Õhtu saabudes jälgisin ma juba virmalised.ee lehelt virmaliste kaameraid ja tabeleid. Kella 20:30 ajal tekkisid virmalised kaameratele ja tabelid läksid punaseks. Kiirelt võtsin kaamera ja statiivi ning jooksin õue," kirjeldas Roos.

Juba viie minuti pärast tekkisid taevasse virmaliste sambad ja oli näha ilusat mängu. "Kestis see mõned minutid ja pärast seda oli jälle rahulikum. Sain juba mitu ilusat pilti. Läksin tuppa tagasi. Kella 22.30 ajal läksin uuesti õue lootuses saada veel midagi ilusat pildile," rääkis Roos oma pikast õhtust.

"Sättisin end põllule ja tegin paar klõpsu, mängu ja sambaid veel polnud. Aga poole tunni pärast nägin, et taevasse tekivad virmaliste sambad, mis läksid aina tugevamaks. Otsustasin kohe, et proovin nendest time-lapse'i teha. Panin siis kaamera pildistama, ise nautisin seda imelist vaatemängu. Kogu see võimas mäng kestis umbes 15 minutit ja pärast seda oli jälle rahulik. See öö oli tõelisellt vägev ja ei lähe niipea meelest," sõnas noormees.