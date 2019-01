Simple Expressi bussijuht ei hooli halbadest teeoludest ja teeb suurel kiirusel möödasõite

"Nähtavus ja teeolud on tervel maanteel väga kehvad. Enamik väikeautosid sõitsid korralikult piirkiirusega, aga Simple Express pidi lumel kiirust ületades neist mööda sõitma. Ta tegi vähemalt kolm sellist möödasõitu," kirjutas lugeja.

Samas rikkus lugeja ka ise liiklusseadust, sest juhil on keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita ja sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.

Simple Expressi opereeriva Mootor Grupi esindaja Paul Kristjan Lilje ütles Delfile, et antud teelõigul ja ajavahemikus oli konkreetse bussi suurim kiirus GPS-i andmetel 92 km/h ja keskmine kiirus 51 km/h. "See ei anna meie hinnangul alust väita, et bussijuht oleks sõitnud kiirust ületades ja ohtlikult," märkis ta. Lilje sõnul on oluline ka aru saada, et sõiduautode spidomeetrid ei ole taadeldud. Erinevused kiirustes olenevalt rehvidest ja muudest tingimustest võivad seetõttu olla kuni 10 protsenti ja vahel isegi rohkem.

"Manitseme nii oma bussijuhte, kui kutsume kõiki juhte üles olema liikluskuulekad möödumistel ja kiiruse valimisel. Samuti kutsume üles kaasliiklejaid hoiduma roolis mobiiltelefonidega filmimisest," sõnas Lilje. "Kui tõepoolest on liikluses märgata ohtlikku juhti, siis soovitame koheselt pöörduda liikluspolitsei poole - busside puhul on võimalik telemeetria kontrollimine ka mitmenädalase ajalooga," lisas ta.

"Antud video puhul esitame avalikkusele küsimuse, kes oli liikluses ohtlikum - kas roolis mobiiliga filmimise, spidomeetri jälgimise ja autojuhtimisega tegelev liikleja või liikluseeskirjasid mitte rikkuv möödasõitu tegev bussijuht?" küsis Lilje.