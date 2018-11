LUGEJA VIDEO | Tallinnas rikkus bussijuht seadust ja trügis valest reast vasakpööret tegema

"Tänu Gonsiori tänava remondile on busside voog igapäevaselt päris suur. Järjekord tavaliselt on paar tsüklit pikk, et teha vasakpööre, aga mitte nii pikk, et härra bussijuht peaks seadust rikkuma, ise veel samal ajal reisijaid vedades," märkis lugeja.

"Ta takistas enda tegevusega ka minu rea liikumist, tänu millele nagu näha olen ma alles keset ristmikku, kui kollane juba vilgub. Minu taga tulijad pidid ootama jääma, sest härra bussiga arvas, et temale seadused ei kehti."

Lugeja lisas, et sõidab iga päev mööda seda marsruuti tööle ja näeb tihti taolisi rikkumisi. "See buss pidi kindlasti Lasnamäe kanalisse minema, et enda marsruuti sõita. Vaevalt, et ta reaga eksis. Kui ka eksis, siis karistus olnuks ringiga sõitmine, mitte selline tegevus nagu videos."