LUGEJA VIDEO | Buss kiirendab Tallinnas ristmikule, et jõuaks kenasti punase tulega tee ületatud

Foorituli vilgub veel kollasena, kui buss tõstab tempot, et kenasti punase tulega ikkagi rismikule jõuda ja see ületada. Küll aga on ristuval maanteel veel foori taga seismas politsei, mis olukorrale ei reageeri.

"Põhjus, miks politseinikud bussi ei peatanud, peitub sellest, et nad ei näinud kõrvaltänavalt, millal süttis sellel tänaval, kus buss liikus, punane tuli," kommenteeris politsei põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik. "On kahetsusväärne, et bussijuht üldse punase tulega ristmikule sõitis."