Lugeja pahandab: minul puudub usaldus perearstinduse vastu, ainuke väljapääs on see kaotada!

"Käimasolev jutt perearstindusest on täiesti kasutu ja tundub uskumatu, et keegi sellesse veel usub. Minul puudub täiesti usaldus perearstinduse vastu. Pakun, et perearstindus tuleks üldse kaotada ning selle raha eest ehitada igale poole uus EMO.

Mul on piisavalt tuttavaid, kes on käinud perearsti juures ning perearst pole tundnud ära südameklapi riket, neerupuudulikkust. Samuti öeldi ühele tuttavale, kel põlv valutas, et "võimelge". Edasi soovitati alla võtta, kuigi tegu polnud ülekaalulise isikuga. EMO-s öeldi kohe, et tuleb minna operatsioonile.

Aga perearstid ei saagi seda teada, sest neil pole aparatuuri ja võimalusi. Ja et ravi EMO-s maksab neli korda rohkem? Nii ongi! Nii peabki, siis saab inimese juures kõike kompleksselt uurida. Seega ainuke väljapääs on perearstindus üldse kaotada."

Hea lugeja, anna teada, kas oled kirjutajaga nõus?