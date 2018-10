Lugeja ettepanek: jääme vööndiajale, aga nihutame ärkamise, töö ja tegemised tunni varasemaks!

Olla soomlastega erinevas ajas ei ole mõistlik. Ega ka meil selle võõndiaja vastu muud pole kui see, et me jääme õhtul liiga kauaks tööle. Lääne pool Euroopas ei ole haruldus, et töö algab juba kell 6, seejuures ühiskondlik transport lõpetab töö ja öörahu saabub juba kell 22.

Me võiks suveaja asemel jääda vööndiaega, aga alustada kõikide tegevustega üks tund varem - valdavalt kella 8 asemel kell 7.

Üleminek võiks toimuda siis, kui me viimast korda läheme suveajalt talveajale. Siis keerame kella küll tagasi, kuid tööle läheme looduse suhtes samal ajal, kella järgi aga tunni võrra varem. See üleminek peaks olema totaalne, üleriiklik ja varem ette valmistatud. Selline üleminek ei ole kerge, kuid tulemuseks on see, et oleme vööndiajas ja ka õhtud on pikemad.

Kui kellakeeramisel häirib ainult tööaja muutus looduse suhtes, siis selline üleminek võiks olla valutu. Kas see aga on nii? Mul on kahtlus, et kella vaatamise mõju meie käitumisele ei ole tühine ehk alustada täna tööd kell 7 on raske, kuigi eile läksime kerge südamega tööle samal ajal, ainult et kell oli siis 8. Kella vaatamise mõju leevendamiseks võiks voodi kõrval oleva äratuskella jätta mõneks ajaks suveaega.