Lugeja arutleb: Vööndiaeg vs suveaeg — kumb jääb peale?

Kuna talveaja ehk vööndiaja pooldajad tegelikult seisukohti põhjendada ei oska ega suuda, siis keskendume ise nende põhilistele vastuväidetele ning vaatame, kas nende argumendid on tõsiseltvõetavad?

· Talve- ehk vööndiajal saab varem magama minna — aga kes keelab suveajal varem magama minna? Kui häirib valgus, siis tõmba ruloo või kardin ette ja mine rahulikult magama. Selleks ei pea jääma vööndiaega. Väljas aga peale tööpäeva kuidagi õhtust valgust juurde ei saa.

· Suvel on ka vööndiajal pidevalt valge — ei vasta tõele. Näiteks augusti keskel loojub päike näiteks Võrus 20.45 ning tõuseb 5.45 hommikul. Vööndiajal aga loojuks päike juba augustis seega 19.45. Pilves ilmaga oleks juba 19.00 suhteliselt hämar. Samas vöödiajal tõuseks päike 4.45. Milleks? Pool ööd on valge ja samas õhtul kell 7 pime? Tänan, kuid sellist rumalust ei vaja keegi.

· Talveajal saab ärgata valges — suurelt osalt saab valges ärgata nii suve- kui ka talveajas. Kõige pimedamal perioodil aga ärkame ja läheme tööle nagunii pimedas, olenemata vööndiajast. Seega kas päike tõuseb hommikul 9.20 või 10.20, ei oma enam mingit tähtsust. Hommik on pime igatpidi. Kuid selle eest saame valges hoopis kodu minna. Ja valges, tööpäevast või koolist väsinuna on valges kodu minek ohutum. Faktiliselt on kordades suurem võimalus ka kuriteo ohvriks langeda just pimedal õhtusel ajal.

· Soome liiklusturvalisuse uuring näitab, et on suur vahe, kas seierid näitavad tund hilisemat vööndiaega või suveaega. Suveajal tõuseb päike tunni võrra hiljem ja õhtul on tund aega kauem valge. Statistiliselt on kõige ohtlikum aeg liikluses pärastlõunal, kella 15-17 vahel, mil juhtub rohkem liiklusõnnetusi. Hommikuti seevastu (ka talvel) on inimesed ettevaatlikumad. Seega oleks igati mõistlik kasutada ära võimalus saada suveajast lisaks üks valgusetund õhtusse. Hommikul pimedas ärkamine ja autoga sõitma minek on vähem ohtlik kui õhtupimedas sõitmine: inimene on ärgates värskem, aju on puhanud ja roolis langetatavad otsused adekvaatsemad. Õhtul pärast tööd või pikka päeva aga on väsinud nii aju kui silmad. Pimedas sõitmine kurnab veelgi rohkem. Vööndiajas on detsembris hämar juba kella kolme ajal päeval, tööpäeva lõpus valitseb aga pilkane pimedus.

· Vööndiaeg on laste tervisele parem — tegelikkuses ei ole. Kindlasti on lastel värskelt välja puhanuna minna ohutum kooli või lasteaeda pimedamal hommikul, kui kodu tulla pimedal õhtul. Sest lapsed on hommikuti liikluses erksamad ja tähelepanelikumad. Õhtuti on lapsed juba väsinud ja samas ülemeelikumas tujus ning kui lisada veel pimedus, siis… ja ärme unusta, et lapsed ei ela ainult linnas. Paljud peavad maakohtades kõndima pikalt pimedal maanteel, kus ei ole valgusteid jne. Ja kui pimedal maanteel saavad kokku päevast väsinud ja hajevil sõidukijuhid ja lapsed, siis see ei ole just eriti ohutu kombinatsioon. Ka kodutöödega toime tulek langeb lastel pimedal ajal märkimisväärselt. Samas ainuke aeg lastel väljas joosta ja mängida on just õhtuti. Kui aga läheb tund varem pimedaks, tähendab, et paljud lapsed lähevad tund varem tuppa oma nutiseadmesse. Ehk mida kauem saame lapsi väljas jooksmas ja müramas hoida, seda kasulikum ja tervislikum see lastele on. Tegeledes igapäevaselt lastega, siis ka lastevanemate tagasiside on olnud, et vööndiajas olles laste võime koduseid töid teha langeb ja see kajastub ka hinnetes. Seega, laste tervis ei ole mängimiseks ja ainuõige on suveaeg. Vastupidise väitmine oleks rumalus.

· Me ei saa olla Soomega erinevas ajavööndis — saame küll ja me oleme seda ka varasemalt olnud. Kas siis jäi elu seisma või majandus kukkus kokku? Ei. Olulisem on olla ühes ajavööndis maismaapiiri omavate naabritega. Ehk olla ühes ajas ja rütmis Baltimaadega koos suveajas. Meie peame jääma omale kindlaks ja eelistama ikka seda aega, mida eestlased tahavad, mitte soomlased. Kui lõpuks soomlased märkavad, et nad on oma vööndiajas üksi, siis tulevad nemad hoopis järgi teistele riikidele ja saame ikka ühise ajavööndi kõikide naabritega. Paljude riikidega on veel suurem aja vahe, kuid ega majandus sellest häiritud ei ole. Paljud käivad reisimas, kus väga erinev vööndiaeg. Keegi ei kurda ja suuremat suremust samuti ükski uuring ei toeta. Tähtsam on inimeste tervis ja heaolu, mitte ühine aeg Soomega.

· Nii vööndi- kui ka kellaaeg on inimese paika pandud ja välja mõeldud. Seega tuleb kellaaeg paika panna arvestades tänast elurütmi. Me ei tõuse koos päikesega ja ei lähe koos sellega magama. Selleks pole lihtsalt enam vajadust, sest elukorraldus on 100aastaga 180 kraadi muutunud. Arvestades tänast elurütmi, sobitub meie töödega, tegemistega ja hobidega meile ainult suveaeg. Talveaeg on vanemates inimestes nostalgia mõistes lihtsalt kinni. Tuleb aru saada, et seda aega, kus inimesed pidid hommikul kel 4.00 kolhoosi või karja minema, enam ei ole ega tule. Eluga tuleb edasi minna. See, kus päike kell 12 täpselt asub, ei oma tähtsust, sest selle järgi ju elu ei käi.